Wie ein anderer Vertreter der malischen Streitkräfte mitteilte, sassen die Soldaten zusammen in einem Fahrzeug, das während eines Einsatzes zwischen den Regionen Ségou und Mopti im Zentrum des Landes über eine Mine fuhr. Den Angaben zufolge waren die Soldaten unterwegs, um eine im Bau befindliche Strasse zu schützen. Immer wieder gibt es Tote unter den malischen Streitkräften und den Soldaten der UNO-Mission Minusma, oft sind Sprengsätze die Ursache.

Kernaufgabe von Minusma ist die Überwachung der Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien in Mali. Der Norden des Landes war im Frühjahr 2012 in die Hände von Islamisten gefallen. Deren Vormarsch in den Süden des Landes konnte durch einen französischen Militäreinsatz Anfang 2013 gestoppt werden. Trotz eines 2015 geschlossenen Friedensabkommens bleibt die Sicherheitslage angespannt. Islamisten weiteten ihre Angriffe vom Norden auf die Mitte und den Süden des Landes aus.