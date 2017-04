Shaoyao Liu war in seiner Pariser Wohnung offenbar gerade daran, einen Fisch abzuschuppen, als es an die Tür polterte. Der 56-jährige Familienvater öffnete und sah sich zwei Polizisten in Vollmontur gegenüber. Was danach passierte, ist umstritten. Laut der Tochter hielt ihr Vater nur eine Schere in der Hand, mit der er das Nachtessen zubereitete

Die Polizei behauptete hingegen, er habe damit auf einen der Ordnungshüter eingestochen. Auf jeden Fall eröffnete der andere das Feuer und verletzte Shaoyao Liu mit Schüssen tödlich.

Die Meldung von seinem Tod verbreitete sich blitzschnell. Im 19. Stadtbezirk von Paris, wo die chinesische Familie wohnt, kam es noch am gleichen Montagabend zu einem Volksauflauf, gefolgt von heftigen Ausschreitungen mit Brandstiftung und Angriffen auf die angerückte Bereitschaftspolizei. In den Tagen danach beruhigte sich die Lage kaum. Mehrere hundert Demonstranten vor allem asiatischer Herkunft riefen in Sprechchören «Polizisten, Mörder» und verlangten «Gerechtigkeit und Sicherheit»..

Grösste Diaspora Europas

Die chinesische Gemeinschaft Frankreichs, mit schätzungsweise 700'000 Vertretern die wichtigste und grösste Diaspora in Europa und nicht als polizeifeindlich bekannt, spricht von einer «bavure», einem Schnitzer oder Fehler der Polizei. Im aktuellen Ausnahmerecht, das in Frankreich seit den Terroranschlägen von 2015 weiterhin gilt, kommt es immer wieder zu Behördenübergriffen.

Im Februar war ein junger Schwarzer in der Pariser Banlieue mit einem Polizeischlagstock brutal misshandelt worden, was zu Demonstrationen und schweren Krawallen führte. Das allgemeine Gefühl der Unsicherheit fernöstlicher Immigranten rührt auch von einem anderen Gewaltakt her:

Im vergangenen Herbst war ein chinesischer Näher im Norden von Paris von drei spä-

ter verhafteten Kleinkriminellen zu Tode geschlagen worden.

Antichinesischer Rassismus?

Der neue Todesfall verstärkt noch das Gefühl eines verdeckten antichinesischen Rassismus in Frankreich. In Peking berichten die Medien ausführlich über die Lage ihrer Landsleute in Paris. Am Mittwoch wurde in Schanghai ein junger Franzose von einem Chinesen angegriffen und mit einem Messer am Hals verletzt. Die Pariser Behörden, die nicht zuletzt negative Folgen für den Reisetourismus aus China befürchten, liessen verlauten, die Sicherheit der chinesischen Bürger stelle für sie «eine Priorität» dar.

Der Pariser Polizeipräfekt empfing am Samstag den Botschafter Chinas sowie Vertreter chinesischer Vereine in Frankreich und drückte ihnen ihr Mitgefühl aus. In einem Communiqué hielt er indessen fest, die Polizei sei durch Nachbarn gerufen worden und der Verstorbene habe einen Ordnungshüter verletzt. Der Fall des Shaoyao Liu erhielt am Wochenende auch eine sehr politische Note, als bekannt wurde, dass der parteilose Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron die chinesische Diaspora empfangen hatte.