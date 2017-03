An der Metrostation Maelbeek im EU-Viertel wird um 09.11 Uhr mit einer weiteren Schweigeminute der Toten gedacht. Unweit der EU-Kommission soll eine Skulptur enthüllt werden, am Abend gibt es einen Gedenkgottesdienst.

Am 22. März 2016 waren 32 Menschen durch Bombenanschläge am Brüsseler Flughafen Zaventem und der Metrostation Maelbeek getötet worden. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt. Zu den Attentaten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).