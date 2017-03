Nach angedrohten Vergeltungsmassnahmen von Regierungschef Binali Yildirim und Aussenminister Mevlüt Cavusoglu doppelte am Sonntag Präsident Recep Tayyip Erdogan nochmals nach.

"Hey Holland, wenn Ihr die türkisch-niederländischen Beziehungen vor den Wahlen am Mittwoch opfert, werdet Ihr den Preis dafür bezahlen", sagte Erdogan am Sonntag in Istanbul. Die Niederlande würden noch lernen, was Diplomatie ist.

"Wir werden ihnen internationale Diplomatie beibringen", sagt Erdogan in einer Rede bei einer Preisverleihung in Istanbul. Er warf den Niederlanden auch wieder nationalsozialistische und "faschistische" Methoden vor.

Botschafter soll nicht zurückkehren

Medienberichten zufolge hat das türkische Aussenministerium die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgesperrt. Dort war es zu einer Kundgebung gekommen. Offenbar will die Regierung den niederländischen Botschafter, der sich zurzeit nicht in der Türkei aufhält, nicht wieder ins Land zurückkehren lassen.