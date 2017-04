2 Syrien

Es ist kaum zwei Wochen her, da war für Tillerson klar, dass das syrische Volk über die Zukunft von Baschar Al-Assad selber entscheiden solle. Eine komplett andere Meinung hatte der US-Aussenminister gestern in Moskau. «Unsere Sicht ist klar, dass die Herrschaft der Assad-Familie zu Ende geht», sagte er.

Sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow sieht das jedoch ganz anders. «Experimente solcher Art, die irgendeinen Diktator, totalitären oder autokratischen Führer stürzen wollen, kennen wir schon. An positive Beispiele, bei denen ein Diktator gestürzt wurde und alles wie am Schnürchen lief, kann ich mich nicht erinnern», sagte der russische Aussenminister.

Trump bezeichnete eine US-Intervention in Syrien lange Zeit als absolut sinnlos. In unzähligen Tweets tat er diese Meinung kund. Doch seit dem mutmasslichen Giftgasangriff von vergangener Woche hat er seine Einstellung komplett revidiert. Eine Absetzung des syrischen Machthabers scheint auf Trumps Agenda plötzlich höchste Priorität zu haben. Gestern bezeichnete der US-Präsident Assad in einem Interview als «Tier».