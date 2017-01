…und des Aussenministers

Ganz anders Trump im Gespräch mit den europäischen Journalisten. Er vertraue Putin «zunächst einmal», so wie er auch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vertraue, sagte Trump. Er deutete zudem an, dass er die Sanktionen gegen Russland abschwächen oder aufheben wolle. «Russland leidet im Moment schwer darunter», sagte Trump. «Aber ich glaube, da könnte manches gehen, vom dem viele Leute profitieren werden.» Rex Tillerson hingegen, sein Kandidat für den Chefposten im Aussenministerium, sagte vorige Woche vor dem Aussenpolitischen Ausschuss des Senats: Unter Putin sei Russland eine Gefahr für die Nachbarländer, und könne nur durch eine «verhältnisgleiche Machtdemonstration» unter Kontrolle gehalten werden. Dazu sagte Trump-Sprecher Sean Spicer: «Letzten Endes» würden sämtliche Mitglieder der Regierung die Politik des Präsidenten umsetzen.

General Motors und der «Chevy»

Offene Widersprüche zwischen Theorie und Praxis waren im Trump-Gespräch mit «Bild» und «Times» auch in der Industriepolitik wahrnehmbar. Einmal mehr wiederholte der künftige US-Präsident seine Drohung, er werde Strafzölle gegen Autofirmen verhängen, die Fahrzeuge für den US-Markt im südlichen Nachbarland Mexiko produzierten – nach Ford, General Motors und Toyota traf diese Drohung nun BMW. Solche Zölle müssten alledings durch das Parlament genehmigt werden, was derzeit unwahrscheinlich scheint.

An Diekmann gewandt sagte Trump, dass der Exportweltmeister Deutschland «sehr unfair» gegenüber Amerika gewesen sei, weil es keine Gegenseitigkeit gebe. «Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine.» Hier hätte der «Bild»-Herausgeber darauf verweisen können, dass im vergangenen Jahrzehnt in Deutschland gegen 100 000 Autos der Marke Chevrolet zugelassen wurden, wobei wohl die wenigsten in den USA produziert wurden. Auch befindet sich die Opel-Gruppe seit 1929 im Besitz von General Motors, dem Eigentümer von Chevrolet. Der Marktanteil Opels im Jahr 2016: 7,3 Prozent aller neuzugelassenen Fahrzeuge in Deutschland. Ende 2015 stellte General Motors den Vertrieb der Marke Chevrolet in Europa aus Rücksicht auf Opel weitgehend ein.