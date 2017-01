Dann im Auftrag der Demokraten

Nach dem Ende der Vorwahlen und dem Sieg Trumps seien aber Unterstützer der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton in die Lücke gesprungen und hätten die Arbeit von Fusion GPS weiter unterstützt. Christopher Steele wurde eingeschaltet, als sich kurz vor Beginn des Parteitags der Demokraten die Nachricht verbreitete, dass führende Parteigremien Ziel eines russischen Hacker-Angriffs geworden seien. Steele liess seine Kontakte in Moskau spielen und Vertrauensleute, die Russisch sprechen, kontaktierten Quellen im Umfeld des Kremls.

Das Resultat dieser Bemühungen: 17 Einzelberichte im Sommer und Herbst 2016, die in einem 35 Seiten starken Dossier zusammengefasst wurden, das Hinweise dafür liefert, dass Trump und seine Berater versuchten, einen direkten Draht zum Kreml zu knüpfen und dabei offene Türen einrannten.

Steele sei über die Informationen, auf die er und sein Team stiessen, derart erschüttert gewesen, dass er amerikanische und britische Behörden einschaltete. Auf Umwegen fand das Dossier deshalb den Weg zum Auslandgeheimdienst CIA und zum FBI. Auch wurden vor dem Wahltag Dutzende von Journalisten mit dem Material konfrontiert, ohne dass dies einer breiten Öffentlichkeit bekannt war. Keinem Medienschaffenden aber gelang es, die happigsten Behauptungen Steeles, die sich um Sex-Videos und Bestechungsgelder drehen, zu bestätigen. Hinter den Kulissen nahm auch das FBI, Hand in Hand mit der CIA, Ermittlungen auf. Angeblich soll der Fokus auf dubiosen Geldzahlungen aus Russland an die Adresse Trumps liegen, aber bestätigen will dies natürlich niemand.

Trump wehrt sich gegen die Verdächtigungen in gewohnter Manier. Er dementierte entschieden und ging in die Gegenoffensive. So warf er (ungenannten) Nachrichtendienstlern vor, das Dossier den Medien zugespielt zu haben. Geheimdienst-Koordinator James Clapper sah sich deshalb am späten Mittwochabend dazu veranlasst, mit Trump zu telefonieren.

Trump hörte nur, was er wollte

Der bärbeissige Clapper soll Trump dabei versichert haben, dass es sich bei dem Dossier aus der Feder von Christopher Steele nicht um ein offizielles Geheimdienstdokument handle und er den Inhalt deshalb nicht bewerten könne. Trump, wie so oft, hörte bloss, was er hören wollte, und schrieb gestern Donnerstag auf Twitter: «James Clapper hat mich gestern angerufen, um den falschen und erfundenen Bericht zu denunzieren, der illegal zirkuliert. Erfundene, falsche Fakten. So Schade!»