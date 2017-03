Die Sitzung in einem Büroraum des Kongresses war allerdings nicht vom Vorsitzenden der Oberen Parlamentskammer einberufen worden. Die Amtszeit des konservativen Staatschefs Horacio Cartes läuft 2018 ab.

Demonstranten stürmten in der Folge das Parlament und setzten es in Brand. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Fensterschreiben des Kongressgebäudes in der Hauptstadt Asunción eingeschlagen wurden. Zuvor hatte es bereits stundenlange Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Medienberichten zufolge gab es Verletzte, darunter auch Politiker, unter ihnen Senatspräsident Roberto Acevedo, wie die Zeitung "ABC Color" berichtete.

Nach Angaben der Befürworter der Wiederwahl soll über die Verfassungsänderung jetzt in der Abgeordnetenkammer abgestimmt werden. Acevedo beanstandete dagegen die Legalität der Senatorenabstimmung. Er hatte bereits am Donnerstag beim Obersten Gerichtshof einen Einspruch gegen das Vorhaben eingelegt, eine Sitzung ohne sein Einvernehmen abzuhalten.