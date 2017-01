NAHOST: Obama entscheidet, kein US-Veto gegen eine UNO-Resolution einzulegen, in der ein Stopp von Israels völkerrechtswidrigen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten gefordert wird. Trump will eine stärkere Unterstützung Israels und hat angekündigt, dass nach dem Amtswechsel am 20. Januar "alles anders wird".