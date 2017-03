Kündigt Ankara die Vereinbarung, dann dürfte die Europäische Union auch die Zahlungen der insgesamt sechs Milliarden Euro bis Ende 2018 einstellen. Bereits 1,5 Milliarden davon sind an konkrete Projekte zum Nutzen der rund drei Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei gesprochen, über 700 Millionen schon ausbezahlt worden. Damit wurden beispielsweise auch die Guthaben der Bankkarten finanziert, die an hunderttausende syrische Flüchtlinge ausgegeben wurden.

Mit ihnen können neben Lebensmittel auch sonstige tägliche Besorgungen bezahlt werden. Abgesehen davon, dass den Flüchtlingen mit der Verfügung über ein eigenes Budget ein Teil ihrer Würde zurückgegeben wird, sinkt das Missbrauchspotenzial gegenüber Bargeld enorm. Bis zum Mai sollen rund eine Million Flüchtlinge mit solchen Karten versorgt werden.

Laut Vincent Cochetel, Direktor des Europa-Büros des UNHCR, haben die EU-Gelder «für viele Menschen vor Ort bereits einen echten Unterschied gemacht». Trotzdem gäbe es aber noch etliche Probleme zu lösen, beispielsweise was die Kinderarbeit, den Zugang zum Arbeitsmarkt, die Einschulung von Flüchtlingskindern oder Familienzusammenführung angeht, erklärt Cochetel im Gespräch mit dieser Zeitung.

Kritik von Hilfsorganisationen

Auf der anderen Seite der Ägäis sieht die Situation jedoch dramatischer aus. Schlicht «beschämend» nennt Gerald Knaus die Lage der rund 14 000 Flüchtlinge, die seit dem Deal auf den griechischen Inseln festsitzen. Das Problem: Solange ihre Asylanträge nicht bearbeitet sind, können sie weder auf das griechische Festland gebracht, noch in die Türkei abgeschoben werden. Doch die griechischen Behörden sind mit der Bearbeitung der Anträge völlig überfordert. Dazu kommt, dass griechische Richter immer wieder Abschiebungen in die Türkei verhindern, weil sie das Land nicht als sicheren Drittstaat einstufen. Über allem herrscht zudem ein Chaos der Zuständigkeiten und die Behörden der beiden zerstrittenen Nachbarn machen sich gegenseitig das Leben schwer.

In einem gemeinsamen Bericht haben nun die Hilfsorganisationen Oxfam, das International Rescue Comittee und der Norwegische Flüchtlingsrat den Flüchtlingspakt scharf kritisiert. Der Deal verursache «immenses menschliches Leid». Die Menschen auf den griechischen Inseln müssten in «überbelegten, armseligen Behausungen» leben und die Asylverfahren seien oft nicht fair. Die Beamten würden sich nur dafür interessieren, ob die Flüchtlinge wieder in die Türkei abgeschoben werden könnten.

Andere Hilfsorganisationen wie Amnesty International weisen darauf hin, dass diesen Winter in Moria, dem grössten Lager auf der Insel Lesbos, vier Erwachsene und ein Kind wegen Umständen gestorben seien, die in Verbindung mit ihrer Unterbringung stünden. Hinter vorgehaltener Hand unterstellen Beobachter den griechischen Behörden zynisches Kalkül. Sie hätten bereits über eine Milliarde Euro zur Verbesserung der Lage erhalten und kein Interesse daran, dass dieser Geldstrom aus Brüssel versiege.

Die EU-Kommission kritisiert zwar regelmässig die Verhältnisse auf den griechischen Inseln. Doch im Allgemeinen scheint sie über den Pakt mit der Türkei zufrieden. In ihrem am Freitag erschienenen Bericht stellt sie in den Vordergrund, dass die Zahl der Flüchtlinge, die die Ägäis überqueren, seit dem 18. März um 98 Prozent auf durchschnittlich 80 pro Tag gesunken sei. Vor dem Deal waren es rund 2000 täglich. Sie empfiehlt ihren Mitgliedstaaten, die Dublin-Rückführungen nach Griechenland wieder aufzunehmen.