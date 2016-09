Vor dem Gebäude versammelten sich am Montag rund zwei Dutzend Demonstranten. Das Hotel sollte am Nachmittag (Ortszeit) öffnen. Eine offizielle Feier ist nach den Worten einer Sprecherin für Oktober geplant.

Trump selbst hatte am Montag Wahlkampftermine in den Bundesstaaten Maryland und North Carolina. Der republikanische Präsidentschaftskandidat und Unternehmer hatte das alte Postamt an der Pennsylvania Avenue zwei Jahre lang umbauen lassen. Es liegt nicht weit vom Weissen Haus entfernt.

Der 1899 im neobarocken Stil erbaute Komplex ist mit seinem 96 Meter hohen Uhrenturm ein Wahrzeichen Washingtons. Trump und seine Tochter Ivanka hatten 2012 den Zuschlag bekommen, es in ein Hotel umzuwandeln. Das Gebäude gehört einer Regierungsbehörde, die Miete beläuft sich Berichten zufolge auf drei Millionen US-Dollar jährlich.