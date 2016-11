Natürlich ist das Weisse Haus geräumiger. Aber immerhin weist das Anwesen, in das die Familie Obama spätestens am 20. Januar 2017 einziehen wird, acht Schlafzimmer und neuneinhalb Badezimmer auf. Somit werden wohl auch die Secret-Service-Agenten, die den Präsidenten selbst im Ruhestand auf Schritt und Tritt begleiten, Unterschlupf finden.

Die Villa im Washingtoner Stadtviertel Kalorama, mit direktem Anstoss an den idyllischen Rock Creek Park, soll mehr als 6 Millionen Dollar kosten. Die Obamas werden aber vorderhand nur zur Miete einziehen – für mehrere 10 000 Dollar pro Monat, munkelt man. Schliesslich besitzen Michelle und Barack bereits ein prächtiges Einfamilienhaus in Chicago (Illinois). Weil die jüngste Tochter aber die obligatorische Schulpflicht im Grossraum Washington abschliessen will – die Privatschule von Sasha Obama (15) befindet sich zehn Autominuten vom neuen Anwesen entfernt –, haben sich die Obamas entschieden, zumindest noch ein Jahr lang in Washington zu bleiben.

«Elder Statesman» mit 55 Jahren

Das ist ungewöhnlich. Normalerweise kehren Ex-Präsidenten der Hauptstadt fast fluchtartig den Rücken zu. Die Clintons zog es 2001 in einen Vorort von New York City, während die Bushs sich in Dallas (Texas) bequem einrichteten. Obama aber, der bei seinem Rücktritt erst 55 Jahre alt sein wird, will sich an solche Konventionen nicht halten. Im Gespräch mit Vertrauten liess er durchblicken, dass er nicht von der öffentlichen Bühne abtreten werde. Zwar ist die Zeit von Obama, dem Politiker, abgelaufen. Aber in den kommenden Monaten will sich Obama als «Elder Statesman» neu erfinden.