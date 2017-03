Spezielle Vater-Tochter-Beziehung

Die Beziehung zwischen Vater und Tochter ist ohnehin speziell. Legendär Trumps Spruch: "I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I would be dating her." Doch er mag nicht nur ihr attraktives Äusseres sondern offenbar auch ihre Intelligenz. So soll sie massgeblich dafür verantwortlich sein, dass Trump in seiner Rede vor dem Kongress von Anfang März ungewohnt milde Töne anschlug. So soll sie den Ton gesetzt haben, wie aus dem Weissen Haus kolportiert wurde.

Erstmals wurde ein Auftritt Trumps nicht mit einem Sturm der Entrüstung quittiert. Trumps Tweet am nächsten Tag mit den zwei simplen Worten "Thank you" wird allgemein als Dank des Vaters an die Tochter interpretiert.