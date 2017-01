Die Medien sieht Trump als störende Gegenspieler bei der politischen Parade durch seine Amtszeit. Sein Pressesekretär Sean Spicer drohte am Samstag an, man werde die Medien genauer überwachen. Erste Journalisten haben Personenschutz beantragt aus Angst vor Übergriffen durch Trump-Anhänger. Und bereits denkt Trump darüber nach, die White-House-Korrespondenten aus ihren angestammten Büros im amerikanischen Regierungssitz rauszuwerfen. Offiziell, weil er dem wachsenden Presse-Corps mehr Platz bieten will. Inoffiziell, weil er sich die Journalisten vom Hals halten will.

Auf ihre Funktion als Nachrichten-Vermittler und Welt-Erklärer möchte er am liebsten verzichten und die medialen Aufgaben mit seinem Twitter-Account (mehr als 21,6 Millionen Follower) gleich selber übernehmen. Trump tweetet auch als Präsident munter weiter. Sein Publikum soll ungefiltert mitbekommen, was er zu sagen hat. Seine Twitter-Stürme sind ein Mittelfinger an die Presse, die um ihre Filterfunktion fürchtet. Der «vierten Gewalt» droht digitale Entmachtung.

Gott und Elefanten

Trumps Medienverständnis alleine kann sein Hang zum Lügen nicht erklären. Donald Trump ist ein Narzisst. «Er ist ein Narzisst ausser Rand und Band», erklärt der bekannte Psychiater Reinhard Haller, Autor des Buchs «Die Narzissmusfalle». Er erfülle die 5 «E» dafür bestens: Egozentrik (Ich, Ich, Ich), Eigensucht (Ich-Sucht, will immer mehr), extreme Empfindlichkeit (leicht kränkbar), Empathiemangel (nicht in andere hineinfühlen), Entwertung anderer (macht andere nieder). Hochgradige Narzissten sind so süchtig nach Aufmerksamkeit und Bewunderung, dass sie häufig lügen.

«Narzissten bauen sich eine Fassade auf, alles ist unecht», sagt Haller. Der Psychiater vergleicht das Lügen mit Drogen, die einem verlogene Gefühle bescheren, von denen man nie genug bekommt. Trumps Sucht nach Anerkennung ist wichtiger als Wahrheit. Doch wie kann er sich über die Fakten stellen, die die ganze Welt kennt? Lügt er bewusst oder glaubt er selbst, was er sagt? «Er lügt in der Regel bewusst», sagt Haller. Der Narzisst ist manipulativ, nicht dumm. Er spielt uns etwas vor. Dass Trump seinen Sprecher Spicer auch noch zu Falschaussagen hinreisst, sei klar. Ein Narzisst sehe andere Menschen nicht als gleichberechtigt, sondern als einsetzbare Objekte. Er pflegt seine Ich-Bezogenheit indem er keine kritischen Menschen duldet, er macht sie alle nieder.

Der Grund: Menschen mit übersteigerter Selbstliebe sind innerlich schwach, haben Komplexe. Ihre Urangst ist es, zu wenig geliebt und anerkannt zu werden. So würden Typen wie Erdogan und Trump Kritik als Lüge darstellen, eine Drohung entgegensetzen, und das in der primitivsten Form. «Gott verzeiht, nicht aber der Narzisst. Der Elefant vergisst, nicht aber der Narzisst», führt Haller aus.

Im Höhenrausch

Wesentlich ist jedoch, dass die Bürger einen Narzissten wollten. «Man hat ihn gewählt, weil er sich so aufführt, nicht obwohl», sagt der Psychiater. Seit der Jahrtausendwende lebten wir gemäss Haller im Zeitalter des Narzissmus. Darin gehe nichts über Selbstdarstellung, die psychische Störung sei zum Ideal geworden. Deshalb sei es nur logisch, dass die Gesellschaft auch einen Narzissten wolle.

Nach seiner Wahl zum US-Präsidenten hätte Trump eigentlich narzisstisch befriedigt sein können. Sein Amt könne man ja durchaus als orgastischen Gipfel bezeichnen. Doch das scheint ihm nicht zu reichen: Er will noch mehr. Spätestens da habe er die Haltestelle der gesunden Form der übersteigerten Selbstliebe verpasst, sagt Haller.

Viele Journalisten und Politikexperten waren der Meinung, dass Trump sich – erst einmal im Amt – mässigt. Doch nun könnte er noch gefährlicher werden, glaubt Haller. In einer extremen Form heben Narzissten ab, erleben eine Art Höhenrausch. «Der Narzisst kann zum Gewaltherrscher werden. Man sieht ja bei Nero, Hitler und Stalin, wie das enden kann.» Als Arzt machen ihm bösartige Narzissten Angst, doch als Wissenschafter sei er sehr gespannt, wie sich das Trump-Phänomen weiterentwickle.

Wie gekränkt wird Trump sein, sollte er dereinst abgewählt werden? Er wird allen anderen die Schuld geben. Wahrscheinlich den Medien. Der Narzisst bastelt sich ein Selbstmitleid-Konstrukt zusammen, argumentiert meist mit Verschwörungstheorien. Nach dem Falle bleibe bloss Leere und Depressivität. Doch Haller macht den Trump-Gegnern Hoffnung: Sein Narzissmus wird ihm nicht nur den Aufstieg garantiert haben, sondern könnte auch seinen Absturz bedeuten.