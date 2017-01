Das Fusionsthema ist im Zurzibiet in den vergangenen Jahren wiederholt auf den Tisch gekommen. Trotz mehreren Flirts hat es nur zu einer Heirat gereicht, nämlich zwischen Endingen und Unterendingen im Jahr 2014.

Nun könnte sich eine grosse Hochzeit anbahnen. Zehn Gemeinderäte erklärten sich im Rahmen des Projekts Rheintal+ bereit, einen Zusammenschluss näher zu prüfen. Es sind dies Rietheim, Bad Zurzach, Rekingen, Baldingen, Mellikon, Böbikon, Wislikofen, Rümikon, Fisibach und Kaiserstuhl. Siglistorf hat sich aus den Fusionsgesprächen verabschiedet, steht aber weiterhin positiv zum Projekt Rheintal+.

Seit zwei Jahren treffen sich die Ammänner, um die Zukunft des Raumes gemeinsam zu gestalten. Nach Abwägen aller Vor- und Nachteile hat man sich nun entschieden, einen möglichen Zusammenschluss zu prüfen.

Peter Weber, Projektleiter und Gemeindepräsident von Mettauertal, wertet alleine schon die Bereitschaft der zehn Gemeinderäte, eine Fusion in Betracht zu ziehen, als grossen Erfolg.

Am kommenden Dienstag (19 Uhr) findet im Ebianum in Fisibach erstmals eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung der zehn Gemeinden statt. Weber und die Ammänner werden sich den Fragen stellen. Die az versucht, im Vorfeld einige Fragen zu beantworten.

1. Wie gross wäre die fusionierte Gemeinde?

Kommt der Zusammenschluss von Rietheim bis Kaiserstuhl zustande, entstünde eine Gemeinde mit 8000 Einwohnern und 34,5 Quadratkilometern Fläche. Den grössten Anteil an der Bevölkerung hätte Bad Zurzach mit derzeit 4200 Einwohnern. Kaiserstuhl, heute mit 32 Hektaren die kleinste Gemeinde der Schweiz, wäre auf einen Schlag Teil der grössten Gemeinde des Kantons Aargau. Diesen Titel trägt zur Zeit das Mettauertal – ebenfalls ein Fusionsprodukt – mit 21,6 Quadratkilometern. Die flächenmässig grösste Gemeinde der Schweiz ist seit dem 1. Januar 2015 Scuol mit 439 Quadratkilometern.

2. Welchen Namen hätte die neue Gemeinde?

Es wäre verfrüht, jetzt schon über einen Gemeindenamen oder ein Gemeindewappen zu spekulieren, heisst es auf Anfrage. «Diese Themen wurden in der Projektgruppe bewusst zurückgestellt», sagt Peter Weber. Der Projektleiter von Rheintal+ ist sich bewusst, dass dies ein sehr emotionales Thema werden würde. «Es braucht den Einbezug der Bevölkerung, vielleicht sogar einen Ideenwettbewerb.» Dass der Projektname Rheintal+ in den neuen Namen einfliessen wird, kann sich Weber nicht vorstellen. Klar ist, dass es für die zehn Gemeinden in Falle einer Fusion einen gemeinsamen Namen braucht.

3. Welche Gemeinden haben Vorbehalte gegen die Fusion?

Siglistorf, quasi das elfte Mitglied im Projekt Rheintal+, hat sich aus der sogenannt vertieften Prüfung des Fusionsvorhabens ausgeklinkt, macht aber weiterhin aktiv in den Arbeitsgruppen mit. Siglistorf hat in seinem Gemeindeleitbild festgehalten, künftig auf eine Prüfung weiterer Zusammenschlüsse (wie einst mit Schneisingen) zu verzichten. Bei den restlichen zehn Gemeinden gibt es gemäss Weber solche mit mehr und solche mit weniger Bedenken. «Einige sind so begeistert, dass sich gleich morgen mit der Fusion beginnen möchten, aber die Mehrheit will die vertiefte Prüfung abwarten.» Noch gebe es mehr Fragen als Antworten. Eine Tendenz, dass etwa kleine Gemeinden eher dagegen und grosse dafür wären (oder umgekehrt), kann Weber nicht erkennen.