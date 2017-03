Im Mai 2016 teilten neun Gemeinden (Leibstadt, Full-Reuenthal, Leuggern, Böttstein, Koblenz, Klingnau, Döttingen, Schwaderloch und Mandach) mit, dass sie sich im Bereich der Oberstufenschulen auf ein Projekt geeinigt haben: Aus der Oberstufe Unteres Aaretal (Osua), die Kreisbezirksschule Leuggern und den Sereal-Vertragsgemeinden soll ein einziger Schulverband werden. Aufs Schuljahr 2018/19 sollen die Bezirksschulen in Leuggern und Klingnau schliessen und stattdessen Real- und Sekundarschüler aufnehmen. Als neuen Bezirksschulstandort präsentierte Patrick Gosteli, der Vorsitzende der Steuergruppe, damals das Schulhaus Rain in Kleindöttingen. Hintergrund der Aktion: Auf Drängen des Kantons wird es ab 2022/23 im Zurzibiet nicht wie bisher vier, sondern maximal drei Bezirksschulstandorte geben. Das neue Schulgesetz verlangt pro Standort mindestens sechs Klassen à mindestens 18 Schüler. Das Vorpreschen der Gemeinderäte sorgte insbesondere bei den Schulbehörden für Unmut. Die Schulführung der Kreisschule Osua (Gemeinden Klingnau, Döttingen und Koblenz) gab bekannt, sich aus dem Projekt und den gegründeten Arbeitsgruppen zurückzuziehen. Stattdessen wollte sie einen Alternativ-Vorschlag ausarbeiten (Nov. 2016). Die neun Gemeinderäte nahmen das zur Kenntnis, gingen aber nicht weiter darauf ein. Das hat sich nun geändert. Bei den drei Osua-Gemeinden fand ein Umdenken statt: Sie wollen den Vorschlag der Osua prüfen. Über das Schulprojekt wird voraussichtlich an den Winter- und nicht, wie ursprünglich geplant, an den Sommergmeinden 2017 abgestimmt.