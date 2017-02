In Wislikofen sind die Szenen schon Kult: Ein Polizeiauto rast mit heulender Sirene durch Wislikofen. Die Zeit drängt: Im Seminarhotel Propstei liegt ein Toter. Erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. So begann der Film «Tatort Wislikofen: Mord in der Propstei». Mit dabei unter anderem auch Gemeindeammann Heiri Rohner, der den Mordfall mit übernatürlicher Hilfe lösen konnte (die az berichtete).