Meine Vorfreude auf den Samichlaustag ist jedes Jahr riesig. Nicht etwa, weil mich der Samichlaus in meiner WG besuchen würde, sondern weil ich selbst Samichlaus bin. Natürlich nicht DER Samichlaus. Nur einer von vielen Chläusen beim Samichlausverein Zurzach. Obwohl: In gewisser Weise bin ich schon DER Samichlaus. Zumindest für die Kinder, die ich besuche.

Seit über 10 Jahren bin ich Mitglied des Samichlausvereins Zurzach. Wie jedes Mitglied musste ich zuerst unten anfangen. Nein, nicht als Esel – als Schmutzli. Und der ist manchmal auch ein Esel. Wobei die Hierarchien in diesem ältesten aller KMU inzwischen recht flach sind.

Ich begleitete also meinen Vater, der dank irgendwelchen dubiosen Deals direkt als Samichlaus einsteigen durfte, in die Stuben des Zurzibiets. Und genau das macht das Chläusle so interessant: Man betritt Stuben, die man sonst nie betreten würde. Gerade als Schmutzli hat man viel Zeit, alles im Detail zu beobachten: die ehrfürchtigen Gesichter der Kinder, wenn der Samichlaus mit ihnen spricht, die stolzen und gerührten Eltern, die abgrundtiefhässliche Inneneinrichtung, das kalte Bier in der Hand der Grossmutter …

Apropos kaltes Bier: Oft erhält man bei den Familien nichts zu trinken. Bis Samichlaus mit dem Zaunpfahl winkt und sagt: «Du Schmutzli, häsch nöd au e chli Durscht?» Worauf man dann doch ein Bier bekommt. Mit Röhrli, versteht sich. Wegen des Barts.

Nach einigen Lehrjahren als Schmutzli, in denen ich die Kunst des Chläuslen erlernte, wurde ich vor ein paar Jahren zum Samichlaus befördert. Was für ein Aufstieg! Endlich nicht mehr der wortkarge, depressiv veranlagte, Death Metal hörende Emo, sondern der strahlende, charismatische Star der Kinder! Die Schattenseite: Als Samichlaus hat man viel mehr Verantwortung und kann daher auch in einige Fettnäpfchen treten.

Der Klassiker: Man verwechselt die Kinder miteinander. Oder die Familien. Und alle im Raum sind peinlich berührt, aber man will ja nicht die Autorität des Samichlauses infrage stellen, und so hört man sich an, was er zu sagen hat. Was letztlich gar nicht so schlimm ist: Denn bei den meisten Kindern stehen sowieso die genau gleichen Dinge. Name: Lisa-Gioia. Stärken: aufgestellt, hilfsbereit, lieb zu ihren Geschwistern. Noch zu verbessern: Zimmer aufräumen, Ufzgi machen, weniger streiten.

Besonders amüsant ist es, wenn man das Ganze mit einem einjährigen Kind durchspielen muss. Name: Jeremy-Jason. Stärken: Jeremy-Jason macht Mami und Papi viel Freude. Noch zu verbessern: Jeremy-Jason weint viel. Und ich als Samichlaus so: «Jeremy-Jason, weine bitte nicht so viel, das war schon letztes Jahr das Problem, sei doch nicht so ein Arschlochkind, wobei, mit dem Namen wundert mich das nicht – versprichst du mir bitte, dass du im nächsten Jahr weniger weinst?»

Der Job eines Samichlauses beschränkt sich natürlich nicht nur darauf, am 6. Dezember die Kinder zu besuchen. Man hat auch die Aufgabe, diese schöne Tradition zu bewahren und Aufklärungsarbeit zu leisten. Beispielsweise muss man gegen den Irrtum ankämpfen, der Samichlaus sei identisch mit dem Weihnachtsmann. Ist er nicht! Der Weihnachtsmann ist nur eine billige Kopie des Samichlauses. Ersterer hat seine Seele an Coca Cola verkauft; letzterer dagegen ist sich immer treu geblieben. Er hat es nicht nötig, mit Rentieren rumzuposen oder durch den Kamin zu kommen. Er hat ein stinknormales Eseli und kommt ganz unspektakulär durch die Tür.

Bei aller Liebe zur Tradition frage ich mich dennoch: Müssten Samichlaus und Schmutzli vielleicht moderner werden? Könnte sich der Samichlaus die Informationen über die Kinder nicht einfach bei Facebook holen? Und sie dann von seinem Tablet ablesen? Weshalb muss es ein grosses dickes Buch sein? Und wieso nicht gleich skypen mit dem Samichlaus? Das wäre auch für den Samichlausverein angenehmer! Dann müssten wir nicht immer raus in die Kälte und von Haus zu Haus, sondern könnten alles von einem Ort aus machen. Vielleicht sollte der Samichlausverein mal über solche Neuerungen nachdenken. Und statt neuer Bärte ein paar Tablets kaufen.