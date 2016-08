Damit das ging, wurde zwischen den Rechteinhabern, also Roy Oppenheim und seiner Frau Rachela, dem Verlag Orell Füssli und der Bad Zurzach Tourismus AG ein Rahmenvertrag ausgehandelt. Dieser dauert jeweils fünf Jahre mit Option auf Verlängerung. Der aktuelle Vertrag läuft bis 2021.

Er sichert Bad Zurzach eine gewisse Exklusivität bei der Vermarktung von Papa Moll, ist aber auch mit Pflichten verbunden. So müssen die Papa-Moll-Produkte – es folgten eine Museums-Ecke im Thermalbad, die Papa-Moll-Minigolf-Anlage oder die Papa-Moll-Hotelzimmer – gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Quasi als Gegenleistung spielt Band 25 in Bad Zurzach. Auch grosse Teile des Kinofilms werden in Bad Zurzach gedreht: im Thermalbad, auf der Barz und in der Liegenschaft Gottfried Keller.