Sie kreischen, johlen und einige wenige weinen. Sie rennen, werfen einen Chabisstorzen und tauchen in der Menge der Schaulustigen unter. Einige sind fasnächtlich verkleidet, andere treten betont sportlich auf, um für die närrische Strassenschlacht mit den beiden «Räbehegel» gerüstet zu sein. Alle Jahre wird in Klingnau eine Tradition zelebriert, die in der Region einzigartig ist. «Als Schüler weiss man genau, was auf einen zukommt, und dennoch macht man sich fast in die Hosen», sagt Pensionär Alex Höchli. Der ehemalige Hauswart der Schule hat beide Seiten erlebt: Jene als Schüler, der von den «Räbehegel» aus dem Schulzimmer und dann durch die Gassen des Städtli gejagt wird. Und jene als geisselknallender «Räbehegel» mit der Zielscheibe auf dem Rücken, welche von den Schülern mit den Chabisstorzen anvisiert wird.

Viele Rätsel ranken sich um den Brauchtum. Weder ist bekannt, weshalb die «Räbehegel» die Zahl 1885 auf dem Rücken tragen, noch von wem und weshalb das Spektakel erfunden wurde. Bekannt ist, dass der Brauch im Jahr 1884 erstmals in einer Publikation Erwähnung findet. «Er könnte seine Ursprünge in der Innerschweiz haben, aber das ist reine Mutmassung», sagt Höchli.

Unter den Masken verrichten die Brüder César und Lukas Roth die schweisstreibende Arbeit. César trägt die Maske des «Brieggerli» (seit 2006), Lukas jene des «Lächerli» (seit 2011). Zuerst gehen sie von Schulzimmer zu Schulzimmer und treiben vom Kindergarten bis zur Bezirksschule rund 450 Kinder und Jugendliche auf die Strasse. Danach verlagert sich das Geschehen in die Gassen der Altstadt, wo sich die Schüler mit Chabisstorzen bewaffnen, von hinten an die «Räbehegel» anschleichen und diese zu treffen versuchen. Am Nachmittag, wenn sich die «Hegel» eine Pause gönnen, gehen die Kinder von Laden zu Laden und verdienen sich beim «Süssigkeiten Schreien» Leckereien. Zum Abschluss werden Würste an die Geisseln gehängt und verteilt. «Die Kinder freuten sich seit Weihnachten auf die ‹Räbehegel›», sagt Schulleiterin Martina Hasler, «und morgen erzählen sie sich Heldengeschichten.»