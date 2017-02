Sie kreischen, johlen und einige wenige weinen. Sie rennen, werfen einen Chabisstorzen und tauchen in der Menge der Schaulustigen unter. Einige sind fasnächtlich verkleidet, andere treten betont sportlich auf, um für die närrische Strassenschlacht mit den beiden «Räbehegel» gerüstet zu sein.

Alle Jahre wird in Klingnau eine Tradition zelebriert, die in der Region einzigartig ist. «Als Schüler weiss man genau, was auf einen zukommt, und dennoch macht man sich fast in die Hosen», sagt Pensionär Alex Höchli. Der ehemalige Hauswart der Schule hat beide Seiten erlebt: Jene als Schüler, der von den «Räbehegel» aus dem Schulzimmer und dann durch die Gassen des Städtli gejagt wird. Und jene als geisselknallender «Räbehegel» mit der Zielscheibe auf dem Rücken, welche von den Schülern mit den Chabisstorzen anvisiert wird.