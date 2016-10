Kennen Sie Oskar Demarchi? Den älteren Pendlern aus dem Zurzibiet und dem Bezirk Baden dürfte der Herr mit dem verschmitzten Lachen, der an den US-Schauspieler Steve Martin erinnert, noch ein Begriff sein. Als Stationsbeamter der Schweizerischen Bundesbahnen sorgte der heute 77-Jährige unter anderem in Leibstadt, Kaiserstuhl-Weiach, Würenlos und in Niederweningen für einen gewissenhaften Ablauf. Demarchi war aber mehr: Er gab den Bahnhöfen ein Gesicht. Er bediente nicht nur die Barriere und das Stellwerk. Er versandte die Fracht, rangierte die Züge, er verkaufte Billette und war ein wandelndes Auskunftsbüro. Sonderwünsche der Kunden gehörten für ihn zum Bahnhof-Alltag. Er erinnert sich an eine ältere Dame, die eine Walliser-Rundfahrt plante. «Sie wollte nach Zermatt durch den Lötschberg hin, zurück über Biel – verbunden mit einer Reservation im Hôtel de la Gare für ein Mittagessen inklusive Menüwahl.» Demarchi hatte den Fahrplan und die touristischen Sehenswürdigkeiten in seinem Gedächtnis abgespeichert. Was heute Google und die SBB-App erledigt, besorgte damals der Stationsbeamte.

Niederweningen wehrt sich

Der gebürtige Zürcher steht an diesem Mittag in Niederweningen am Endpunkt der Linie der S5. Es ist eine Rückkehr an seinen letzten Arbeitsort. Zehn Jahre sind vergangen, seit Demarchi den letzten Zug Richtung Zürich verabschiedete. Heute werden die Weichen von externen Leitzentralen gestellt. Die Bedienung hinter dem Schalter gehört in absehbarer Zeit zur Nostalgie. Auch in Niederweningen.