In der Würdigung zum Tod des Schweizer Detailhandelsunternehmers Karl Schweri war der «Neuen Zürcher Zeitung» im Mai 2001 ein ärgerlicher Fehler unterlaufen. Die Richtigstellung folgte prompt: «Schweri ist nicht im deutschen Koblenz geboren, sondern entstammt einem alten Geschlecht im aargauischen Koblenz, wo seine Mutter ein kleines Einzelhandelsgeschäft betrieb», hiess es im Korrigendum. In der Grenzgemeinde reagierte man auf dieses Missgeschick überaus empfindlich. In geharnischten Leserbriefen wurde darauf hingewiesen, dass der «Karli» ein Sohn ihres Koblenz am Rhein im Aargau gewesen sei.

Morgen Freitag wäre der Denner-Patron 100 Jahre alt geworden. Wenn man sich in Koblenz umhört, schwingt hörbar Stolz mit, dass die Wurzeln des Kämpfers für faire Preise in der Zurzibieter Gemeinde liegen. Ein Denkmal hat Koblenz seinem bekanntesten Sohn bisher gleichwohl nicht errichtet. Auch einen Karl- Schweri-Weg sucht man im Grenzort bis heute vergebens. Daran dürfte sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Gemeindeschreiber Kurt Waser erklärt, dass diesbezüglich nichts in Planung sei.

Der spätere Denner-Chef wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Karl Schweris Eltern waren «gschaffige» Leute, wie der langjährige Kanton-Ressortleiter der Aargauer Zeitung, Hans-Peter Widmer, in seinem Artikel zu Schweris Tod festhielt. Der Vater führte bis 1927 – bis seine beiden Buben Karl und Walter zehn beziehungsweise sieben Jahre alt waren – eine Metzgerei und daneben einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb. Er war auch noch als Störmetzger und als Kirchensigrist beschäftigt. Das Elternhaus an der Griessenstrasse 8 und das danebenstehende Schlachthüsli mussten später einer Neuüberbauung weichen. Karl Schweris Mutter, die 1975 nach einem Verkehrsunfall ums Leben kam, wohnte in ihren letzten Lebensjahren in Miete bei Peter Gutzwiller, dem ehemaligen Koblenzer Vizeammann.