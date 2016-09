Nachdem das Baugesuch im Dezember einging und jetzt von der Gemeinde geprüft wird, wurde nun eine Interpellation betreffend des Baus der Asylunterkunft beim Kanton eingereicht. Verfasser der parlamentarischen Anfrage sind die Grossräte Hansjörg Erne (SVP) und René Huber (CVP). «Die Seriosität der Baufirma hinter dem Projekt scheint nicht gewährleistet zu sein», sagt Erne dazu.

In einem Artikel der «Weltwoche» im Juni wurde die Firma Swiss Domizil Rental AG mit Sitz im steuergünstigen Hergiswil NW heftig kritisiert. Gemäss Handelsregister und Moneyhouse wurde die Firma 2014 von Urs Erich Willimann gegründet.

Laut der «Weltwoche» ist dieser in den USA in ein Verfahren wegen organisierter Kriminalität verstrickt. az-Recherche ergaben, dass er an gegen 20 aktiven Firmen beteiligt ist und im Laufe seiner Karriere an über 50 Unternehmen beteiligt war. Mehrmals kam es dabei zu Konkursverfahren (die az berichtete). Als Verwaltungsrat und Zeichnungsberechtigter ist im Handelsregister Markus Weber aufgeführt.

Umstrittener Containerbau

«Mit der Interpellation wollen wir klären, wer genau die Personen hinter dieser Firma sind und wie die Rechtslage aussieht», sagt Hansjörg Erne. Auch müsse geklärt werden, ob der Kanton die geplanten Container nur mieten werde.

Für die bereits bestehende Unterkunft im Hotel-Restaurant Bahnhof hat der Kanton einen zehnjährigen Mietvertrag abgeschlossen. «Sollte der Kanton die geplanten Container ebenfalls nur mieten, stellt sich die Frage was nach Ablauf der Dauer passiert», so Erne. Es müsse im Vorfeld geregelt werden, wer die Kosten für den Rückbau übernehmen werde.

Ebenfalls sei die baurechtliche Lage der Container ungeklärt. «Geplant ist ein riesiger Bau. Projekte von Bewohnern in der Umgebung wurden vom Kanton aber bisher immer abgelehnt oder verzögert», erklärt Erne. Zudem würde der Container viel Schatten werfen und die Lebensqualität der unmittelbaren Nachbarn beeinträchtigen. Und, Erne: «Ein Containerbau fügt sich auch schlecht ins Landschaftsbild ein.»

Belastungsgrenze erreicht

Sollte eine andere Baufirma den geplanten Containerbau übernehmen, würde das etwas am Protest ändern? «Man wüsste dann, dass der Kanton mit seriösen Partnern zusammenarbeitet, aber wir wollen grundsätzlich keine zweite Asylunterkunft», sagt Erne.

Die Belastungsgrenze der Gemeinde sei bereits erreicht. Es sei nicht verhältnismässig einem Ortsteil mit rund 180 Personen, 150 Asylsuchende zuzuweisen. Zu diesem Zweck hatte sich bereits im April ein Komitee gegen den geplanten Container gebildet.

Gemäss Verteilschlüssel des Kantons müsste die Gemeinde nur rund zehn Asylsuchenden aufnehmen. «Ursprünglich waren diese in der Zivilschutzanlage untergebracht», so Erne. Mit der Belegung des Hotel-Restaurant Bahnhof wurde diese Unterkunft wieder aufgelöst.

Erne: «Das Hotel ist für Familien sicherlich auch die bessere Unterkunft als die Zivilschutzanlage, doch damit ist es genug, mehr Asylsuchende können und wollen wir nicht aufnehmen.»

Sobald das Baugesuch aufliegt, hoffe man auf möglichst viele Einsprachen, so wie im Februar in Safenwil.