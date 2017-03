Chauffeur hat keine Erinnerung

Am Abend des 10. November 2014 war er nach 20 Uhr zu Bett gegangen, um 3.45 Uhr hatte der Wecker geklingelt, er hatte eine Tasse Kaffee getrunken, in Oberwinterthur den Laster beladen und war losgefahren «über Regensdorf, Dielsdorf, das Wehntal ins Surbtal.» Und dort, vor Endingen? «Da habe ich die Fahrt nicht präsent, weiss nicht, was passiert ist, habe keinerlei Erinnerungen.» Stefan H., bestens beleumundet, hatte 0,0 Promille im Blut, er hatte nachweislich nicht telefoniert. Was denn, so der Richter, seiner Meinung nach der Grund für den tragischen Unfall gewesen sei? «Ich kanns nicht sagen, ich weiss es nicht.»