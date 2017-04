In einem Leserbrief in der Lokalzeitung "Die Botschaft" ärgert sich der Klingnauer Einwohner Beat Bolliger über "eine alte Einstellhalle", die auf der Gemeindegrenze zwischen Klingnau und Döttingen errichtet worden sei. Denn: "Laut Anfrage bei den Gemeindebehörden ist keine Baubewilligung vorhanden", schreibt er weiter.

Eine Recherche zeigt: Besagte Parzelle befindet sich an der Döttinger Gewerbestrasse, anliegend an die Kreuzung der Umfahrungsstrasse J5 zum Klingnauer Nägeliweg. Sie gehört Josef Senn, der sie für sein Abschlepp- und Pannendienst-Unternehmen mit Sitz in Döttingen nutzt. Die Parzelle befindet sich auf Döttinger wie auf Klingnauer Boden und liegt gemäss Bauordnung jeweils in der Arbeitszone.

Die Gemeinde Döttingen bestätigt auf Anfrage, dass ein Verstoss gegen das Baugesetz vorliegt. Bauverwalter Mario Lerf spricht von einem "halboffenen Unterstand", der "ohne Vorliegen einer Baubewilligung erstellt worden" sei.