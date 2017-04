Knabberfische für eine gesunde und reine Haut

Das Thermalbad Zurzach ist in der Schweiz das erste Spa, das Lithiumbäder anbietet. Doch nicht nur das: Nun schwimmen auch noch Knabberfische im Naturschwimmbecken. «Fish-SPAs liegen hoch im Trend – egal ob in der Schweiz, in Deutschland, in den USA oder in Thailand. Kangal-Fische geniessen grosses Ansehen rund um den Globus», schreibt die Thermalbad Zurzach AG. Die kleinen Knabberfische seien nicht grundlos so beliebt, denn immerhin sorgen sie durch ihre Angewohnheit, alte Hautpartikel zu fressen, dafür, dass alte und erkrankte Haut entfernt wird, und hinterlassen somit ein gesundes Hautbild. «Deshalb haben wir unser Naturschwimmbecken mit den kleinen Schwimmern versetzt. Durch diese Initiative möchten wir das Maximum an gesundheitsfördernden Massnahmen bieten.» (afr)