In den letzten Monaten war es still geworden um das Projekt Kreisschule Aaretal. Hinter den Kulissen wurde das umstrittene Projekt indes vorangetrieben. Anfang dieser Woche informierte Böttsteins Gemeindeammann Patrick Gosteli, Vorsitzender der Steuergruppe: «Neun Gemeinden aus dem unteren Aaretal und dem Kirchspiel haben in den letzten Monaten intensiv über die Ausgestaltung der gemeinsamen Kreisschule Aaretal diskutiert. Ziel: gesicherte Perspektiven für die Oberstufe mit einem einzigen Bez-Standort in Kleindöttingen.»

Das Thema hatte bereits im Frühsommer viel Staub aufgewirbelt und die Schullandschaft überrascht: Am 11. Mai teilten die neun Gemeinden mit, dass sie sich im Bereich der Oberstufenschulen geeinigt haben.

Aus der Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA), die Kreisbezirksschule Leuggern und den Sereal-Vertragsgemeinden soll ein einziger Schulverband werden. Aufs Schuljahr 2018/19 sollen die Bezirksschulen in Leuggern und Klingnau schliessen und stattdessen Real- und Sekundarschüler aufnehmen. Als neuen Bezirksschulstandort präsentierte Patrick Gosteli das Schulhaus Rain in Kleindöttingen.

intergrund der Aktion: Auf Drängen des Kantons wird es ab 2021 im Zurzibiet nicht wie bisher vier, sondern maximal drei Bezirksschulstandorte geben. Nach dem Vorpreschen der neun Gemeinden hatte der Verband ZurzibietRegio auf Antrag der Aaretaler sein Projekt «Zukunft Oberstufenschulen Zurzibiet» gar sistiert.

Auch ZurzibietRegio strebte eine Reduktion der Bezirksschulen an, suchte aber nach einer auf das ganze Zurzibiet abgestimmten Lösung.

Das Vorpreschen der Gemeinderäte, die das Projekt Kreisschule Aaretal im stillen Kämmerlein ausgearbeitet hatten, sorgte vorab bei den Schulbehörden für Unmut. «Wir wurden von der Politik schlichtweg übergangen», sagte Thomas Angst, Kreisschulpflege-Präsident der OSUA, in der az vom 19. Mai. Er verlangte, dass alle Parteien, also auch Schulpflege und Schulleitung, in die Planung eingebunden werden.

In seinem Schreiben betont Gosteli nun, dass die «Stossrichtung geklärt» sei, sich gezeigt habe, «dass das Projekt grundsätzlich umsetzbar ist» und dass Projektgruppen eingesetzt wurden. Und weiter: «Was die Gemeinden im Frühsommer angekündigt hatten, haben sie seitdem unter Einbezug von Schulpflege- und Schulleitungsmitgliedern konsolidiert und konkret organisiert: das Vorhaben einer gemeinsamen Kreisschule Aaretal.»

Suggeriert die Mitteilung zu viel Optimismus? Die ablehnende Haltung der OSUA scheint jedenfalls nicht verflogen. Fraglich ist, ob sie sich gegen die Politik durchsetzen kann. Thomas Angst sagt: «Für die Mehrheit der Mitglieder der Projektgruppe, welcher verschiedene Gemeinderäte der betroffenen Gemeinden angehören, scheint die Stossrichtung geklärt und das Projekt ist grundsätzlich nach deren Vorstellungen umsetzbar.»

Die OSUA-Kreisschulpflege und Schulleitung haltet aber nach wie vor an ihrer Strategie und Vision fest: «‹OSUA, das starke Oberstufenzentrum – bildet, fördert und begleitet.› Dabei ist für uns klar, dass dies alle drei Schultypen, also Bez, Sek und Real, umfasst.» Die OSUA will alles unter einem Dach, an einem Standort. So, wie es jetzt etwa in Klingnau bereits der Fall ist.

Der erfolgte Miteinbezug der verschiedenen Schulleitungen und Schulpflegen war für Angst unabdingbar. «Es ist unerlässlich, dass nebst den finanziellen auch die pädagogischen Aspekte vertieft angeschaut werden», sagt er.

Die Steuergruppe um Gosteli verspricht: «Es wurde angemahnt, die bestehende Schulqualität nicht zu gefährden, den Einbezug von Lehr- und Hauspersonal zu berücksichtigen, die Infrastruktur und Ausstattung des Bez-Schulhauses und der Sereal-Schulhäuser sorgfältig zu beachten und generell die finanziellen Folgen nicht aus den Augen zu verlieren. Die konkrete Ausgestaltung des Projekts nimmt diese Anliegen auf.» Angst entgegnet: «Ob alle diese aufgeführten Punkte bei diesem übersportlichen Fahrplan tatsächlich fachgerecht miteinbezogen werden können, wagen wir zu bezweifeln.»

Frühestens 2018 Betrieb aufnehmen

Der Zeitplan der Steuergruppe ist in der Tat ambitioniert. Das Projekt soll – bei optimalem Verlauf – im Sommer 2017 den Gemeindeversammlungen zum Entscheid vorgelegt werden. Das Vorgehen ist dabei in drei Etappen geplant: Bis Ende März 2017 sollen alle Inhalte und Dokumente (namentlich die Satzungen), die für die Gemeindeversammlungen im Sommer vorliegen müssen, fertiggestellt sein.

Bis Ende Mai sollen die wesentlichen Fragen rund um Schulkultur, Schulinfrastruktur und Schulbetrieb beantwortet sein. Sofern die Gemeindeversammlungen dafür grünes Licht geben, wird das Projekt umgesetzt.

Im Schuljahr 2018/19 könnte die Kreisschule Aaretal frühestens ihren Betrieb aufnehmen. «In Anbetracht des Ausmasses dieses Projekts und im Hinblick darauf, dass neun Gemeinden darüber abstimmen müssen, ist der Zeitplan definitiv nicht seriös realisierbar», sagt Angst.