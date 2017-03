Baufirma mit Witz Die Döttinger Birchmeier AG ist in Klingnau nicht nur wegen ihrer Kiesabbaupläne in aller Munde, sondern auch bei einigen Grossbaustellen am Werk. Bei jener im Städtli schütteten Bauarbeiter kurz vor der Fasnacht einige Gräben zu, was bei den Fasnächtlern für Erleichterung sorgte. Am Umzug am Dienstag feierte die Firma unter dem selbstironischen Motto «Birchmeier blockiert» ihre Premiere mit einem Wagen samt Konfettikanone. Manch einer hätte sich allerdings gewünscht, Chef Markus Birchmeier und seine Mitarbeiter hätten den Umzug angeführt und für die folgenden Teilnehmer noch schnell die Strasse geteert. (pz)