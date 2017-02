Für die Handballer vom TV Endingen läuft es wie geschmiert – in der Meisterschaft der Nationalliga B. Doch dass die Surbtaler sich auch im Konzert der Grossen beweisen können, haben sie im Cup eindrücklich gezeigt. Sowohl im Halbfinal gegen GC Amicitia als auch im gestrigen Final gegen Wacker Thun. Nachdem sich die Endinger am Samstag sensationell gegen den Nationalliga-A-Club GC Amicitia durchgesetzt hatten (28:26), durften sie gestern als erste Nationalliga-B-Verein einen Cupfinal bestreiten.

Schon im Halbfinal wurden die Endinger von den zahlreich mitgereisten Fans aus dem Surbtal lautstark unterstützt. Diese verwandelten die Stadthalle Olten akustisch in ein Heimspiel für die Surbtaler. Gut erkennbar waren sie in ihren roten Shirts, auf denen vorne das Teamfoto der «Helden» zu sehen war und auf dem Rücken alle Spieler, Trainer und der gesamte Betreuerstab verewigt wurden.

Die Endinger konnten die zweite Halbfinalpartie zwischen dem grossen Favoriten aus Schaffhausen und

Wacker Thun bereits in der Go Easy Arena in Station Siggenthal verfolgen, wo sie ihre Heimbasis für das Cupwochenende aufgeschlagen hatten. Eher überraschend setze sich das Team aus dem Berner Oberland durch. Dies nahmen die Endinger gelassen entgegen: «Es ist uns eine Ehre und Freude im Cupfinal spielen zu dürfen», brachte es Trainer Szilagyi auf den Punkt und ergänzte augenzwinkernd: «Wir haben nichts zu verlieren».

2000 Zuschauer im Final

Im Final kam es dann zu einem seltenen Leckerbissen. Der Endinger Simon Huwyler traf nämlich auf seinen Bruder Stefan, der das Handball-ABC ebenfalls bei Heinz Schärer im Surbtal gelernt hat. Das der Cupfinal eine spezielle Partie ist, realisierten die Spieler spätestens beim Einlauf. Denn vor der Partie wurden die Spieler nicht nur einzeln vorgestellt und frenetisch empfangen. Nein, es wurde gar die Schweizer Nationalhymne angestimmt und aus knapp 2000 Kehlen intoniert.

Doch dann ging es richtig zur Sache: Zuerst schien es, dass die Aargauer überfahren würden. Kaum angepfiffen lagen die Berner Oberländer mit 3:0 in Führung. Doch die Endinger kämpften sich zurück und lagen nun ihrerseits plötzlich drei Längen vor ihrem Gegner. Je länger die Partie aber dauerte, desto mehr ging den Unterklassigen die Luft aus und der Favorit nahm die Trophäe mit nach Thun. Die Endinger zeigten jedoch eine grossartige Leistung und nahmen neben der Silbermedaille auch viele Erinnerungen mit. «Wir haben uns versprochen, dass wir alles geben. So einen Final spielt man vielleicht nur einmal im Leben», meinte Shooter Nemanja Sudzum. «Wir waren im Cupfinal. Das kann uns niemand nehmen. Und wir haben uns nichts vorzuwerfen», erklärt Captain Christian Riechsteiner. Auf eines können die TV-Endingen-Spieler stolz sein: Noch nie hat es ein NLB-Verein in den Cupfinal geschafft – bis die Surbtaler kamen.