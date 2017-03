Am Donnerstagabend besuchte Landammann Stephan Attiger den STV Eien-Kleindöttingen. Die Turnerinnen und Turner freuten sich sehr über den hohen Besuch in der Mehrzweckhalle und zeigten dem Landammann exklusiv einige Nummern aus der neuen Turnshow «Bau-Boom». Und sie nutzen die Gelegenheit, Attiger die vielen Disziplinen vorzustellen, die in Kleindöttingen geturnt und getanzt werden. Landammann Attiger zeigte sich beeindruckt vom Verein und der «Show for one man» und bedankte sich herzlich.

Turnshow statt Stammtisch

Stephan Attigers Besuch in der Mehrzweckhalle beruht auf dem Neukonzept des bisherigen «Landammann-Stammtisches». Urs Hofmann hatte diesen 2011 erfunden. Das Prinzip war simpel: Der Landammann traf sich während seines Amtsjahres in verschiedenen Regionen mit dem Volk in der Beiz und man diskutierte miteinander ohne Traktandenliste, aber frisch von der Leber.

Auch Attiger will die Menschen in den Regionen aufsuchen, aber er geht dafür nicht mehr in die Beiz, sondern dorthin, wo Menschen miteinander tätig sind. Zum Beispiel in einem Verein. Oder in einem Unternehmen. Oder in einer Schule. Die Partnerschaft mit Gastro Aargau bleibt bestehen. Allerdings sind Attigers Besuche nicht mehr öffentlich. Was in diesem Falle keine Rolle spielte; mit rund 100 Anwesenden war die Halle gut gefüllt. Attiger stellte sich zwar den Fragen der Turnerinnen und Turner, ein politisches Gespräch wollte sich aber nicht einstellen, was aber auch keine Rolle spielte.