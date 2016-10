Die Wolken hängen tief an diesem Herbstnachmittag Ende Oktober, der Geruch von Regen liegt in der Luft. «Perfektes Wetter», finden Alvaro Tatti und seine Frau Daniela, als sie aus der Windschutzscheibe nach oben Blicken. Die Stimmung im Auto ist gut. Die beiden denken wohl bereits an ein Pilzragout zum Abendessen, denn sie sind auf dem Weg in ihr Pilzrevier in Lengnau. Wo genau ihr kleines Paradies liegt, bleibt ein Geheimnis. «Auf die Frage, wo ich die Pilze gefunden habe, antworte ich immer: im Wald», sagt Alvaro Tatti.