Der amtliche Verteidiger plädierte auf Freispruch. Man wisse nicht genau, wie es zum Unfall gekommen sei. Es gebe "kein Motiv". Unklar sei, weshalb der vorderste Fahrer zuerst gestürzt sei - über das Rad hinweg.

Wahrscheinlich sei, dass es bei diesem Rad zu einem Speichenbruch gekommen sei. Der Schaden am defekten vorderen Rad lege dies nahe. Der Radhersteller habe die Radnaben aus Carbon zurückgerufen.

Unfall geschah auf zweitletzter Runde

Beim Unfall an den Radsporttagen Gippingen am 14. Juni 2014 war in Böttstein ein 37-jähriger Schweizer Radrennfahrer aus dem Kanton Zürich schwer verletzt worden. Er erlitt ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma, an dessen Folgen er am gleichen Abend im Spital verstarb.

Die Anklage warf dem Radrennfahrer vor, in der zweitletzten Runde in der Abfahrt in einem Waldstück bei einem Überholmanöver den Spitzenfahrer des Rennens touchiert zu haben, worauf dieser stürzte.

Die folgenden drei Fahrer der Spitzengruppe fuhren in das Rennrad des Gestürzten. Sie fielen ebenfalls um und schlitterten teilweise in die angrenzende Wiese. Sie wurden verletzt.

Beim Überholmanöver zum Spitzenfahrer hatte der Beschuldigte laut Zeugenaussage einen seitlichen Abstand von maximal 30 Zentimeter. Er fuhr rund 70 km/h schnell.

Ex-Profifahrer an Hobby-Rennen

Der Angeklagte konnte oder wollte sich nicht so genau an den tödlichen Unfall erinnern - obwohl ihn alles sehr belastet. Er könne sich an eine leichte Berührung mit einem Radfahrer erinnern, sagte er auf die ausführlichen Fragen des Gerichtspräsidenten.

Er sei erstaunt gewesen, dass es zu einem Sturz gekommen sei. Er sei jedoch nicht an den Fahrern vorbeigeschossen, sondern "einfach vorbeigerollt".

Danach sei er weitergefahren. Er habe nicht gewusst, was passiert sei. "Es gibt bei jedem Rennen Stürze", betonte er. Bei der nächsten Runde an den Radsporttagen Gippingen habe er die Rettungskräfte bei der Unfallstelle gesehen. Der 52-Jährige war noch am gleichen Abend von der Polizei an seinem Wohnort festgenommen worden. Er sass in Untersuchungshaft.

Der drahtige Typ, mit kurzem, dunkelblondem Haar war jahrelang Profi-Rennfahrer gewesen. Er hatte zwei Mal an der Tour de Suisse teilgenommen. Seit dem Unfall vor zwei Jahren fährt er laut eigenen Angaben mit dem Velo nur noch zur Arbeit.

Er wollte Spass mit Kollegen

Er würde heute in der gleichen Situation nochmals gleich überholen, führte der Mann aus. Es sei gar nicht möglich, mit der Schulter bei der Abfahrt jemanden wegzustossen. Er würde selbst umfallen. Beim Rennen sei es um gar nichts gegangen, nur um Spass mit Kollegen.

Ein vom Gericht als Auskunftsperson befragter Radrennfahrer, der beim Unfall ebenfalls verletzt worden war, sagte, der Angeklagte sei "sehr, sehr nahe" aufgefahren. Es sei "viel zu nahe im Verhältnis zur Situation" gewesen. Der Angeklagte habe zu nahe überholt und habe mit dem Oberkörper einen der Radrennfahrer weggestossen, sagte die Auskunftsperson.

Das Urteil des Bezirksgerichts Zurzach steht nach der mehrstündigen Verhandlung noch aus. Es wird voraussichtlich am Donnerstag eröffnet.