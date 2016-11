Felix S. starb am 14. Juni 2014, wenige Tage vor seiner Hochzeit. Er verlor sein Leben auf der Strasse zwischen Schlatt und Böttstein. Felix S. war im Rahmen der Gippinger Radporttage einer von 88 Teilnehmern an der Axpo Aare Rhein Classics für Amateure über eine Distanz von 80,5 Kilometern.

Auf der vorletzten Runde geschah das Unfassbare, als es zu einem Sturz von vier Rennfahrern kam: Christian M. (42), Yves C. (35) und Urs H. (40) wurden mittelschwer verletzt. Der 36-jährige Felix S. prallte beim Sturz gegen einen Baum und erlitt schwerste Kopfverletzungen, denen er erlag.

Bereits an jenem Abend war der 50-jährige Roman H. festgenommen worden. Sechs Tage sass er in U-Haft und am Donnerstag nun, beschuldigt der fahrlässigen Tötung und der mehrfachen fahrlässigen Körperverletzung, in Zurzach vor Einzelrichter Cyrill Kramer.

Als Auskunftsperson schilderte dort zunächst Yves C., was er an jenem verhängnisvollen Nachmittag gesehen hatte. «Wir vier waren in Führung – zuvorderst Christian – und hatten bei der Abfahrt gegen Böttstein ein Tempo von gut 70 km/h drauf, als wir links von H. überholt wurden, der dann stark nach rechts einschwenkte und schliesslich seinen Oberkörper stark direkt gegen M. bog. Ich will niemanden beschuldigen, aber es war eine sehr unnatürliche Bewegung.»

Nicht zu nahe überholt

M. war gestürzt, die ihm unmittelbar folgenden drei weiteren Fahrer hatten keine Chance. Der Beschuldigte habe bereits ihn und die beiden weiteren, hinter M. fahrenden Männer seitlich viel zu nahe überholt «und dann ganz klar diesen Bodycheck gegen Christian gemacht».

Der beschuldigte Roman H. fuhr seit seinem 13. Lebensjahr Rennen – 18 Jahre lang als Profi. Er hat zweimal an einer Tour de Suisse teilgenommen und war vier Monate vor dem folgenschweren Unfall in einem Quer-Rennen Weltmeister geworden. Heute fährt er mit dem Velo nur noch zur Arbeit.

Er habe M. damals nicht unüblich nahe überholt, habe vor allem aber seinen Oberkörper keineswegs explizit gegen diesen geneigt. «Ich habe nur gespürt, dass wir uns leicht touchiert haben und als ich vorbei war, habe ich einen Knall gehört. Ich habe mich kurz umgedreht und ein aufgerichtetes Velo wahrgenommen. Das Ausmass des Unfalls habe ich aber erst realisiert, als ich in der letzten Runde wieder an der Stelle vorbeikam.»

In derselben Situation wüde er heute nochmals gleich überholen. Es sei gar nicht möglich, mit der Schulter bei der Abfahrt jemanden wegzustossen. Er würde selbst umfallen. Beim Rennen in Gippingen sei es um gar nichts gegangen, nur um Spass mit Kollegen.

Zivilpartei plädiert auf Vorsatz

Der Staatsanwalt hatte Roman H. nach dessen Festnahme zunächst der eventualvorsätzlichen Tötung beschuldigt, ihn schliesslich aber der fahrlässigen Tat angeklagt . In seinem Plädoyer räumte er ein, dass der Beschuldigte M. wohl nicht mit Absicht touchiert habe, dass er jedoch sinnlos «ein unverantwortliches, lebensgefährliches Manöver ausgeführt» habe. Roman H. hätte M. «ohne weiteres mit grösserem Abstand überholen können und müssen, sind bei Abfahrten doch ‹nervöse Schwenker› des Velos vorprogrammiert».

Im Unterschied zum Ankläger plädierten die beiden Anwälte der Zivilkläger – Familienangehörige, die Verlobte von Felix S. sowie die drei Geschädigten – auf eventualvorsätzliche Tötung respektive Körperverletzung. «Unabhängig davon, ob es einen ‹Bodycheck› gegenüber M. gab oder nicht: Wenn jemand auf der Jagd nach Erfolg die Sorgfaltspflicht so krass verletzt, obwohl er vom Risiko weiss, handelt er eventualvorsätzlich», so der eine Anwalt.

In der Untersuchung habe Roman H. gesagt, das Überholmanöver habe ihm zwar nichts gebracht, aber er würde wieder in dieser Weise an Konkurrenten vorbeifahren.

Der andere Anwalt erwähnte ergänzend, nach dem Rennen habe Roman H. unter der Dusche andere Teilnehmer auf den Unfall angesprochen und sich dann – nachdem diese nichts dazu sagen konnten – aus dem Staub gemacht mit dem Argument, an ein Familientreffen zu müssen: «Das war eine reine Schutzbehauptung.»

Gefahr fährt immer mit

Der Verteidiger betonte, dass alle Teilnehmer an einem Radrennen sich der Gefahr von Unfällen bewusst sein müssen, und forderte einen Freispruch. «Effektiv weiss niemand, wieso M. gestürzt ist. Aber ein Streckenposten hat ausgesagt, M. sei übers Vorderrad gestürzt, was auf einen technischen Defekt an seinem Rad hindeuten kann. Mein Mandant jedenfalls hatte weder ein sportliches Motiv – das Überholmanöver war keine taktische Notwendigkeit – noch ein persönliches, hat er M. doch gar nicht gekannt.»

Nach fast neun Stunden Verhandlung hat Richter Kramer die Eröffnung des Urteils auf Donnerstag anberaumt.