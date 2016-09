Papa Moll schien etwas aufgeregt. Vielleicht lag es an den Plagiats-Vorwürfen im «Blick». Oder am neu erschienenen Band «Papa Moll und das Kochmobil», der seit Donnerstag auf dem Markt ist. Jedenfalls dauerte es eine ganze Weile, bis der liebenswerte Tollpatsch das rote Band vor dem Papa-Moll-Kinderbecken durchgeschnitten hatte.

Doch mit gemeinsamen Kräften wurde auch diese Hürde gemeistert. Thermalbad Geschäftsführer Dominik Keller machte den Schuldigen schliesslich im «Demoeffekt» aus (siehe Video oben).

Zu demonstrieren hatten die Bad Zurzacher am gestrigen Tag so einiges. In den letzten drei Jahren wurden 20 Millionen Franken ins grösste Thermalbad der Schweiz investiert. «Nach dieser langjährigen Umbauphase ist das ein Freudentag für uns», sagte Keller.