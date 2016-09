Die Kommentare auf den Artikel «Taxi-Knatsch im Grenzgebiet» in der «Schweiz am Sonntag» vom 4. September zielen in den verschiedenen Foren mehrheitlich in dieselbe Richtung: «Schweizer haben es immer schwerer, einen Job zu bekommen – zu einem vernünftigen Lohn», so der Tenor.

Im erwähnten Text wurden die grossen Preis- bzw. Lohnunterschiede veranschaulicht. Deutsche Unternehmen bieten ihre Fahrten von der Grenze beispielsweise zum Flughafen-Zürich bis zu dreimal günstiger an als ihre Schweizer Mitstreiter, zur rund der Hälfte des Lohnes.

Zudem hat sich die Firma Taxi Neumann aus Waldshut am Bahnhof Koblenz neuerdings eingemietet, was auf Kritik stiess. Heidi Wanner, Ammann von Koblenz, erklärt, dass man den Antrag der Firma Neumann seriös auf seine Richtigkeit geprüft habe.

SBB macht keine Unterschiede

Es seien sämtliche Auflagen erfüllt worden. Den Vorwurf, man solle Schweizer Taxi-Diensten den Vorzug geben, lässt sie nicht gelten. «Für den entsprechenden Standplatz beim Bahnhof haben sich keine Schweizer Bewerber gemeldet.»

Auch die SBB, auf deren Areal der Taxi-Stand steht, sieht keinen Anlass, den Platz nicht an ausländischen Interessenten zu vermieten. Bedingung: «Das Unternehmen muss solvent sein und die notwendigen Bewilligungen vorlegen können», sagt Sprecherin Franziska Frey. Bei der Prüfung eines Antrags würden keine Unterschiede zwischen einheimischen- und ausländischen Firmen gemacht», so Frey. (dws)