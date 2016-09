Massive Lohnunterschiede

Für die Taxi-Anbieter aus der Region sind das schlechte Nachrichten. Bei Taxi Neumann kostet ein Transfer von Bad Zurzach zum Zürcher Flughafen 100 Euro, rund 50 Prozent weniger als bei Aargovia Taxi. Entsprechend hat das Unternehmen den Markteintritt des Mitbewerbers aus Deutschland zu spüren bekommen. Laut René Roth betrifft es pro Woche alleine 10 bis 15 der lukrativen Fahrten an den Zürcher Airport, die seiner Firma entgehen, rechnet er vor. «Auf dem Preisniveau unserer Konkurrenz können wir unmöglich offerieren», sagt Roth.

Ausschlaggebend seien die höheren Lohnkosten, die strengen Gesetze sowie anfallende Gebühren. Ein Schweizer Taxifahrer verdient im Basislohn zwischen 3500 und 3800 Franken pro Monat. In Deutschland erhält ein Vollangestellter rund 1500 Euro.

Bei den Schweizer Taxi-Unternehmern stört man sich zudem daran, dass die deutschen Mitstreiter sich offenbar nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten. Ein Angestellter von Taxi Argovia ärgert sich über Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen, welche von Bad Zurzach aus sogenannte Inlandfahrten anbieten würden. Für ihn ein eindeutiger Verstoss gegen geltendes Recht. Beförderungen innerhalb der Schweiz dürfen nur mit hier immatrikulierten Fahrzeugen ausgeführt werden. «Ausserdem benötigt man einen in der Schweiz ausgestellten Führerausweis, inklusive medizinischer Untersuchung und Sehtest».

Er hat die Behörden auf diesen angeblichen Missstand aufmerksam gemacht. «Mit entsprechenden Kontrollen könnte das Problem behoben werden», ist er überzeugt. Seine Forderung stiess bis jetzt auf taube Ohren.

Kritik an Hotels und Firmen

Die Zollbehörden geben sich diesbezüglich bedeckt: «Aus ermittlungstaktischen Gründen äussern wir uns grundsätzlich nicht dazu, ob in einem bestimmten Bereich Ermittlungen vorgenommen wurden», sagt Peter Zellweger, Mediensprecher der Zollverwaltung. «Besteht bei einer Kontrolle aber ein hinreichender Tatverdacht oder liegen konkrete Beweise vor, wird der Fall für weitere Ermittlungen an die Zollfahndung übergeben.»

Olaf Neumann bestreitet den Vorwurf von illegalen Fahrten. Er betont, dass seine Autos, welche die Grenze passieren, eine Wechselnummer mit den nötigen Papieren besitzen.

Kritik üben die betroffenen Schweizer Taxi-Anbieter auch an den Hotels und Firmen in Grenznähe. Sie würden für ihre Gäste respektive Kunden konsequent Taxis mit deutschen Kennzeichen bevorzugen. Pierre Kraft, der für Taxi Argovia in Bad Zurzach Personen chauffiert, stösst sich an diesem Verhalten. «Offenbar gelten hier andere Massstäbe. Leute, die sich sonst über den Einkaufstourismus aufregen, wählen ohne mit der Wimper zu zucken eine deutsche Nummer.»