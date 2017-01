«Mit dem Jubiläumsjahr 200 Jahre Gemeinde Böttstein haben wir 2016 einige Höhepunkte erleben dürfen», stellte Gemeindeammann Patrick Gosteli am Neujahrsapéro im Festsaal des Schlosses Böttstein fest. «2017 dürfte wohl einiges ruhiger werden.» Zum traditionellen Anlass konnte er, neben Delegationen der Behörden der Nachbargemeinden, auch Grossratspräsident Marco Hardmeier und die Grossräte Theo Vögtli (Böttstein) und Andreas Senn (Würenlingen) willkommen heissen. Als speziellen Gast begrüsste er Lucas Fischer, der mit seiner Show erstmals öffentlich auftrat.

«Emotionen verbinden die Geschichte von Lucas Fischer», sagte Patrick Gosteli bei der Vorstellung des ehemaligen Spitzenkunstturners, der 2015 seine Karriere – in der er unter anderem an der Europameisterschaft 2013 am Barren die Silbermedaille geholt hatte – aus gesundheitlichen Gründen beenden musste, und der sich inzwischen dem Showgeschäft zugewandt hat. In wenigen Tagen übrigens wird Lucas Fischer, zusammen mit der Komik-Barrentruppe «Holmikers», am Internationalen Circus- Festival in Monaco teilnehmen. In Böttstein gelang es ihm mit seinem Programm, in dem er Akrobatik, Gesang und Tanz verbindet – und seiner ungekünstelten Art – die Herzen des Publikums zu erobern. Und die Standing Ovation vermochte ihn offensichtlich zu rühren.