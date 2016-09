Die Bad Zurzacher FDP hat vor der Gemeinderats-Ersatzwahl vom 25. September Stellung bezogen. Für sie sind die beiden parteilosen Kandidaten Lovey Wymann und Uwe Fiedermann nicht wählbar. «Mangelnde Fachkompetenz», lautet die Begründung. Die Ortspartei fordert die Stimmbürger auf, einen anderen Namen auf den Wahlzettel zu schreiben, um die Hürde für das absolute Mehr in die Höhe zu treiben und so einen zweiten Wahlgang zu provozieren.

Auf Facebook hat die Partei dafür teilweise heftige Kritik einstecken müssen. FDP-Vorstandsmitglied Hanspeter Ricklin kontert auf der sozialen Plattform: «Wir von der FDP sind gemeinsam zu dieser Empfehlung gekommen. Die kann man nun gut finden oder nicht. Es ist die Empfehlung der FDP. Vielleicht ist schon jemandem aufgefallen, dass es von den anderen Parteien bis jetzt noch keine Empfehlung gibt?»

Tatsächlich verhalten sich die anderen Parteien vor der Wahl auffallend still. Aus gutem Grund: Mit Ausnahme der FDP gibt es in der Gemeinde keine funktionierenden Ortsparteien mehr. Meinungen zum Vorgehen der FDP sind indes vorhanden. «Ich empfinde es als Affront, was die FDP Bad Zurzach macht. Ich frage mich, was sie damit bewirken will», sagt die Bad Zurzacher SP-Grossrätin Monika Stadelmann.

Für SP beide Kandidaten wählbar

«Beide Kandidaten wohnen noch nicht lange in Bad Zurzach», gibt sie zwar zu bedenken, «aber es stellt sich ja niemand anders zur Verfügung.» Für Stadelmann sowie die SP Zurzach sind fachlich beide Kandidaten tragbar. «Ich persönlich gebe Lovey Wymann den Vorrang, weil sie genügend freie Kapazität hat und eine Frau ist», sagt Stadelmann und ergänzt: «Für die SP Zurzibiet sind beide Kandidaten wählbar.»