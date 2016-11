Kaiserstuhls Stadtammann Ruedi Weiss gibt private Gründe für die Rücktritte an, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass der Druck auf die Mitglieder des Stadtrats durch die Diskussion um eine Asylunterkunft im Blöleboden gross ist. Der Stadtrat stiess mit seinem Plan, die ehemalige Schulanlage dem Kanton als Asylunterkunft zu vermieten, auf grossen Widerstand in der Bevölkerung. Stadträtin Sonja Böhm hatte die Leitung einer entsprechenden Arbeitsgruppe inne. Gemäss Stadtammann Weiss findet die Ersatzwahl am 12. Februar 2017 statt. (afr)