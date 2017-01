Nicht «O zapft is», sondern «Aufdirndln» heisst es in Kitzbühel jeweils – wenn Promis aus aller Welt zum traditionellen Partymarathon nach dem Abfahrtsklassiker auf der legendären Streif starten. Am vergangenen Samstag war das nicht anders: Arnold Schwarzenegger, Franck Ribéry, Bernie Ecclestone, Max Verstappen und Didier Cuche hauchten dem Event den unverkennbaren Glamour ein. Unter den Tausenden Zuschauern, welche die Herren-Abfahrt in dem Tiroler Wintersport-Hotspot verfolgten, befand sich auch eine Schar froh gelaunter Musiker aus der Schweiz, genauer aus Würenlingen.

Die «Teemöckeguuger» erhielten vom Veranstalter eine Einladung (die az berichtete). Das 72-Mann starke Orchester trug vor und nach dem Rennen mit heissen Rhythmen ihren Teil zur beeindruckenden Stimmung bei. «Die Atmosphäre war schlicht unglaublich», schwärmte Vereinspräsident Daniel Baumgartner, der den Auftritt für die «Teemöcke» organisiert hatte.