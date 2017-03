Das Haushaltseinkommen wächst

33 585 Einwohner (Rang 10) zählt der Bezirk und 11 978 Beschäftigte (Rang 8). Das durchschnittliche Haushaltseinkommen liegt 2017 bei geschätzten 56 900 Franken (Netto). In den Gemeinden Baldingen und Böbikon bleibt am meisten vom Einkommen übrig (Indikator frei verfügbares Einkommen). Bemerkenswert: Im Zurzibiet wächst das Haushaltseinkommen am stärksten an. Stärker als in der Schweiz, im Aargau und den anderen Bezirken. Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum liegen hingegen am anderen Ende der Skala. Aber auch in diesem Bereich gibt es eine positive Meldung: Erstmals seit 2001 sind mehr Personen aus der Schweiz in den Bezirk Zurzach eingewandert als ausgewandert (+200). Die Zuzüger kommen vor allem aus den Zürcher Bezirken Dielsdorf, Bülach und Uster. Leicht rückläufig, aber immer noch positiv, ist die Nettozuwanderung aus dem Ausland (+300).