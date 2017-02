Am letzten Freitag ist das Inventar der H. Erne Metallbau AG in Leuggern unter den Hammer gekommen. Die konkursamtliche Versteigerung lockte derart viele Schnäppchenjäger an, dass am Nachmittag die Feuerwehr den Verkehr regeln musste.

Gross war nicht nur der Andrang, sondern auch der mit rund 650'000 Franken erzielte Erlös. «Mit diesem Ergebnis sind wir zufrieden», sagt Philipp Possa vom ausserordentlichen Konkursverwalter Transliq AG aus Bern. Zudem sei erfreulich, dass der Erlös im Bereich der vorgängig gemachten Schätzungen zum Liquidationswert liege.

«Ich bin seit 24 Jahren in der Branche tätig», sagt Jakob Aeschlimann, dessen Zofinger Firma mit der konkursamtlichen Versteigerung betraut wurde. «Aber so etwas wie am letzten Freitag habe ich noch nie erlebt.»