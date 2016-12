Brillantringe, Rubine und Perlenketten glitzern in den Schaufenstern der Goldschmiede in Bad Zurzach. Im Innern des historischen Gebäudes am Kirchplatz sitzt Albert Wegmüller (70) an seiner Werkbank vor der Steinwand. Dort hat er während 40 Jahren Gold gefeilt, geschliffen und gelötet.

Daneben bedient seine Frau Gabi (63) eine der letzten Kundinnen. «Wir wurden in den vergangenen Monaten regelrecht von unserer Kundschaft überrannt», erzählt Albert Wegmüller. Extra aus Hamburg seien sie sogar angereist, um sich vom Ehepaar zu verabschieden, bevor sie in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. «Da floss schon die eine oder andere Träne.»

Fast vier Jahrzehnte ist es her, als das Ehepaar am 7. Mai 1977 sein Geschäft im Zurzibieter Bezirkshauptort eröffnete – und das mitten in der Wirtschaftskrise. Zu einer Zeit, in der mehr Läden ihren Betrieb einstellten als eröffneten. «Es war ein riesen Wagnis. Aber wir standen damals vor der Entscheidung: den Beruf wechseln oder ein eigenes Geschäft eröffnen», sagt Wegmüller. Denn als Atelierchef bei einem Badener Goldschmied im Bäderquartier verdiente er zu wenig, um seine Frau und das frisch geborene Kind ernähren zu können.

In Bad Zurzach sah er seine Chance. «Viele der Badener Kunden kamen aus dem Flecken, der damals noch in einem Dornröschenschlaf war.» Dann steht er auf und begrüsst den Kunden, der soeben den Raum betreten hat. Der ältere Herr möchte sich nochmals verabschieden – bereits zum zweiten Mal. «Alles Gute und viel Glück», wünscht er, bevor er das Atelier wieder verlässt.

Albert Wegmüller setzt sich wieder an die Werkbank und erzählt weiter. Im Hintergrund tickt eine antike Wanduhr. Zu Beginn hätten die Einheimischen ihn als den Neuen mit Zürcher Wurzeln noch skeptisch beäugt, erinnert sich Wegmüller.

Doch schon bald lief das Geschäft, die Belegschaft wurde auf fünf Goldschmiede und zwei Frauen im Verkauf erhöht. In der Weihnachtszeit arbeiteten sie bis spät in die Nacht hinein. Und so manchen Schmuck brachten die Wegmüllers noch an Heiligabend persönlich bei den Kunden vorbei.

Ein Auftrag blieb dem Goldschmied in all den Jahren ganz besonders in Erinnerung: die Restaurierung des Kirchenschatzes im Verenamünster in Bad Zurzach in den 80er-Jahren.

Ausserdem durfte er das Tabernakel, wo die Hostien aufbewahrt werden, mit Gold und Edelsteinen neu gestalten. «Das war ganz aussergewöhnlich für mich», sagt Wegmüller. Denn nur selten dürfe ein Goldschmied in einer Kirche nicht nur etwas restaurieren, sondern auch gleich neu erschaffen.

Anfang der 90er-Jahre eröffnete das Ehepaar gar einen zweiten Laden mit dem Namen «Gold & Art» in der Ochsenpassage. «Dort wollten wir Schmuck und Kunst in einer Galerie zusammenbringen», sagt Gabi Wegmüller. Doch die Passage wurde schlussendlich kleiner gebaut als geplant, weshalb sie auch nie zur erhofften Durchgangsstrasse für die Kurgäste wurde und deshalb auch weniger Kunden ins Geschäft brachte. Nach zwei Jahren schlossen sie die Galerie wieder.

Als 2007 die Finanzkrise die Welt erfasste, spürten dies auch die Wegmüllers. «Schmuck ist ein Luxusgut, auf das man in schlechten Zeiten als Erstes verzichtet», sagt der Goldschmied. Zudem habe der Schmuck heute an Stellenwert verloren.

«Früher präsentierten die Damen ihre Rubine. Heute führen die Leute ihre iPhones und iPads vor.» Die Wegmüllers haben deshalb ihre Belegschaft in den letzten Jahren laufend bis auf eine Goldschmiedin verkleinert, in dem weggehende Mitarbeiter nicht mehr ersetzt wurden. «Zum Glück mussten wir nie jemanden entlassen», sagt Gabi Wegmüller. «Das hätte mich schon bedrückt.»

Ende Jahr nun schliessen die Wegmüllers ihr Kultlädeli, das bis weit über die Region hinaus bekannt ist. Bis dann wollen sie auch all den handgefertigten Gold- und Perlenschmuck verkaufen.

Die letzten Stücke gibt es noch mit einem Rabatt von 60 Prozent. Ihr Sohn wollte das Geschäft nicht übernehmen, obwohl er ursprünglich Goldschmied gelernt hatte. Er habe auf Informatiker umgesattelt vor einigen Jahren. Wer zu lange weg vom Beruf sei, könne nicht einfach so wieder einsteigen.

«Der Kontakt zu den Kunden wird uns fehlen», sagt das Ehepaar. Zu einigen würden sie sicher weiterhin den Kontakt pflegen. Und Gabi Wegmüller verrät: «Ich freue mich aber auch darauf, im nächsten Jahr zum ersten Mal seit 40 Jahren die besinnliche Weihnachtszeit mit all den Emotionen richtig geniessen zu können.»