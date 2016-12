Sybil Schreiber zeigt der Journalistin zu Hause ihr Bad. Über der Toilette hängt ein Schild: «Der Hausmeister verbietet jedem, das Klo offen zu lassen.» Der Hausmeister ist eigentlich sie, die sich mehr Durchsetzungsvermögen erhofft. Und «jeder» ist Steven Schneider, der partout die häuslichen Regeln auf dem Lokus nicht befolgen will. Mit den Miniaturen aus dem gemeinsamen Eheleben sorgt das Paar aus Bad Zurzach seit 17 Jahren wöchentlich für die beliebteste Kolumne in der «Coopzeitung». Sie wird von über 3,5 Millionen Leserinnen und Lesern verschlungen. Und – wie das Beispiel zeigt – ist alles mitten aus dem Leben gegriffen. Der Alltag liefert genug Stoff. Und zwar täglich.

«Unsere Beziehung ist nichts Exklusives. 80 bis 90 Prozent aller Menschen erleben dasselbe wie wir», meint Schneider unprätentiös. Eher selten trifft man jedoch ein Paar, das seine Disharmonien mit so viel Selbstironie und Witz pflegt, wie die Münchnerin und der Würenlinger. Und das Ganze dann auch noch pointiert zu Papier bringt. «Es gibt Paare, die ständig sticheln. Wir schauen, dass unsere Sticheleien ins Heitere kippen», sagt Schneider. Das funktioniert auch nach so vielen Jahren im gemeinsamen Haushalt noch immer.

Keine billigen Kompromisse

Weil den beiden die gemeinsame Zeit mit den Töchtern Alma und Ida wichtig ist, und sie mit Kursen in ihrem Geschichtenhaus Hirschli in Bad Zurzach und anderen Projekten stark engagiert sind, wurden Montag und Dienstag zum «Kolumnentag» erkoren. «Dann schreibt jeder an seinen Texten zu den Begebenheiten der Woche und präsentiert diese dem jeweils anderen», erzählen Schreiber und Schneider. «Manchmal sagt Steven aber auch mitten in einem Streit: ‹Moment, das geh ich gleich notieren›. Dann läuft er einfach weg. Damit treibt er mich zur Weissglut», echauffiert sie sich. Und er frotzelt: «Wenn sie richtig sauer ist, spricht sie druckreif.»

Das neunte Buch «Mein Leben als Paar» ist wiederum ein Best-of der neusten Kolumnen in der «Coopzeitung». Zum Titel sagt Schreiber: «Das ‹ich› ist im ‹wir› ganz wichtig. Es muss in der Beziehung überleben, darf aber nicht zu stark dominieren.» Für billige Kompromisse sind beide nicht geschaffen. Sich ständig zurückzunehmen, auch nicht. «Das sorgt nur für Unzufriedenheit, die man dann wieder am andern auslässt», meint Schreiber. «Niemals aufgeben, sondern kämpfen, bis man eine Lösung gefunden hat», ist die nicht ganz einfache Devise der beiden. Und die Bereitschaft, sorry zu sagen. «Wenn wir uns anbauzen und Steven sagt, ‹es tut mir leid›, ist alle wieder in Ordnung», sagt Schreiber. Er ergänzt: «Ich entschuldige mich, wenn ich im Fehler bin. Aber oft ist auch sie schuld.» Und schon geht es wieder weiter mit den Kabbeleien.

Laut herauslachen muss man beim Lesen von «Mein Leben als Paar» oft. Sei es, wenn sie den Müllsack zu seinem Ärger bis zum Platzen füllt, er vor einem wichtigen Termin aus Versehen Benzin statt Diesel tankt, sie beim Zelten in den Ferien die Heringe vergisst … oder er mit einem zärtlich gemeinten «Sisch wieder emol noche» ihren romantischen Frühlingsgefühlen den Garaus macht. Rund 850 Kolumnen haben Schreiber und Schneider in den letzten 17 Jahren geschrieben. Verändert hat sie der Erfolg nicht. «Wir sind zwar etwas feinfühliger geworden, aber grundsätzlich die gleichen geblieben», finden beide und sind sich für einmal einig.