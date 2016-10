Madeleine Müller schaut auf die Uhr. Sie sitzt mit ihrem Mann Peter Müller und dem befreundeten Ehepaar Bruno und Margrit Bosshard in der Festwirtschaft des Weinguts «Zum Sternen» aus Würenlingen. Es ist Mittagszeit und für die Gruppe «eigentlich noch zu früh für Wein». Aber dann bestellen die Besucher doch eine Flasche. Margrit Bosshard: «Was soll’s, schliesslich ist nur einmal im Jahr Winzerfest in Döttingen.» Um dabei zu sein, ist die Gruppe aus Wettingen angereist. Einmal im Jahr geniesst es Döttingen, Magnet für Gäste weit über die Dorfgrenzen hinaus zu sein. Nicht umsonst rühmt sich der Traditionsanlass, das grösste Winzerfest der Deutschschweiz zu sein – auch bei der 65. Auflage am vergangenen Wochenende, der Jubiläumsausgabe.

Ein grosses Wiedersehen

Auch für Brigitt Meier ist das Winzerfest Grund genug, nach Döttingen, nach Hause zu kommen, dorthin, wo sie aufgewachsen ist. Wenn sie beim Winzermarkt mit ihrer Drehorgel über die Hauptstrasse zieht, kommt sie kaum zum Kurbeln, trifft sie doch so viele Bekannte. «Alle Jahre wieder, für mich ist das hier immer ein grosses Wiedersehen.»

«Nicht verwandt und nicht verschwägert», betonen Ignaz und Werner Meier von der Musikgesellschaft Döttingen auf die Namensgleichheit angesprochen. Gemeinsam stehen sie am Grill und brutzeln «Grillraketen». Währenddessen füllt sich die Festbeiz, eine von insgesamt 20, mit immer mehr Gästen. Auch Meinrad Keller und Mitarbeiterin Gabi Fritschi haben am Stand von Weinbau Keller alle Hände voll zu tun. «Wir sind sehr zufrieden, der Laden brummt», berichten die beiden. In ihrem Festzelt sitzen die Gäste auch im Trockenen, als am späten Samstagnachmittag dann doch noch der angekündigte Regen einsetzt.

Den erleben die Artisten vom Gauklerwettbewerb nicht mehr. So können Gili Keren, Nily Nils sowie Larissa Baumann und Corinne Mathis von «Cm-Art» sich bei ihren Darbietungen noch über volle Zuschauerreihen freuen. Und Gili Keren am Ende des Samstags auch über den «Prix Saltimbanque», den der Clown und Akrobat gewinnt.

Winzermarkt mit Gauklern – das ist für den Samstag «Typisch Winzerfest», wie der neue Slogan im 65. Jahr des Bestehens heisst. Nicht typisch, sondern aussergewöhnlich nennt Daniel Kaiser, beim Winzerfest-Verein für die Medien zuständig, das Feuerwerk vom Eröffnungstag, dem Freitag. «Das hat uns gegenüber den Vorjahren sicher ein Drittel mehr Besucher eingebracht. Das war der Hammer.»