Die Kreuzung zu Beginn der Umfahrungsstrasse in Döttingen ist in der Region bekannt. "Crash-Kreuzung" wird sie etwa genannt. Denn hier kommt es immer wieder zu Unfällen, weil Verkehrsteilnehmer das Rotlicht missachten. Gefährlich dabei: Mehrere Ampeln zeigen gleichzeitig "gelbes" Licht an.

Am Dienstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, hat es wieder gekracht: Eine 29-jährige Seat-Lenkerin fuhr auf besagter Aaretalstrasse von Brugg her kommend in Richtung Koblenz. Bei der Kreuzung missachtete sie das Rotlicht, wie die Kantonspolizei mitteilt. Es kam zur Kollision mit einem VW.

Dieser wurde von einer 20-jährigen Schweizerin gelenkt. Beide Fahrerinnen mussten von einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Die 29-jährige Unfallverursacherin, eine Mazedonierin, hat nun eine Anzeige am Hals. Die Kantonspolizei nahm ihr zudem den Führerausweis ab und wird ihn dem Strassenverkehrsamt übergeben. Dieses wird über weitere Massnahmen zum Führerausweis entscheiden.