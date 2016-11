«In den Köpfen vieler Schweizer hat sich aber festgesetzt, dass es in Deutschland aus Prinzip günstiger sei.» Und das habe Folgen – sowohl für die Schweizer Garagen als auch für die Region ennet der Grenze. Denn dort seien die Preise in den Läden und Restaurants stark gestiegen. «Für Schweizer ist es vergleichsweise immer noch günstig. Nicht aber für die Einheimischen», sagt der Mechaniker, der in Deutschland aufwuchs und seit sechs Jahren in der Schweiz wohnt. «Verwandte in Deutschland müssen bis zu 60 Kilometer weit fahren, um weit weg von der Grenze zu normalen Preisen einkaufen zu können.»

Schnäppchen, die keine sind

Auch an der Grenze in Koblenz stehen die Autos regelmässig Stossstange an Stossstange im Stau – an der Garage K. Nusser vorbei bis zum drei Kilometer entfernten Dorfeingang. Auch dort musste man vor einiger Zeit einen Umsatzeinbruch hinnehmen. «Wir suchten daraufhin gezielt das Gespräch mit unseren Kunden», sagt Inhaber Viktor Michel. «Wir klärten sie darüber auf, dass viel davon abhängig ist, wo sie einkaufen, ihre Pneus wechseln oder Reparaturen durchführen lassen. Beispielsweise Lehrstellen oder Arbeitsplätze, die verschwinden könnten.»

Auch er ist überzeugt, dass der Preisunterschied gar nicht so gross ist. Nicht selten kamen seine Kunden nach einem Abstecher nach Deutschland als gebrannte Kinder zurück, wie er erzählt: «Vermeintliche Schnäppchen stellten sich im Nachhinein oft als teuer heraus.» Angebote wie «neue Bremsklötze ab 50 Euro» würden meist nur für ein bestimmtes Fahrzeugmodell gelten, das nur die wenigsten fahren. Bei gängigeren Modellen werde es schnell teurer. «Oder den Kunden passte nicht, dass sie wie am Laufband abgefertigt wurden, wo hingegen wir stark auf individuelle Betreuung setzen.» Bei der Garage K. Nusser hat sich die Situation unterdessen wieder etwas normalisiert.

Auch nach Berat Muji vom Autocenter Muji in Bad Zurzach hat sich die Situation wieder entschärft: «Erst kürzlich sagte eine Kundin, dass es sich kaum mehr lohnt, für das bisschen Geld an der Grenze im Stau zu stehen.» Und auch die deutschen Garagisten sprechen von einer Trendwende, weiss Muji: «Einer sagte mir erst kürzlich: ‹Die Zeiten sind vorbei, in denen wir günstiger waren.›»