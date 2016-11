Der Herbst hat es so richtig in sich: Erst welkt alles dahin und dann macht sich auch noch der Pleitegeier im Portemonnaie breit. Und das jedes Jahr wieder aufs Neue. Der Moment ist doch fast gar nicht zum Aushalten, dieser Knopfdruck «Zahlung freigeben» und dann flups, sind sie weg – die Tausender ans Finanzamt. Weg von der Bildfläche, weg vom Konto. Virtuell davongeflogen in den nimmersatten Pott der Allgemeinheit. Nicht auszumalen, was ich damit alles hätte machen können!

Warum nur tut mir das die Allgemeinheit immer wieder an? Da sammelt sich über Monate ein nettes Häufchen zusammen – endlich das selige Gefühl, nicht an der Nullgrenze vorbeischrammen zu müssen – und dann «puff», wars das. Dahin das kurze Glücksgefühl. Diese Dopaminausschüttung, die einen sanft auf die rosarote Wolke hievt und so wohlig davonwiegt. Einmal nur dieses Geldbad geniessen und frei von Sorge sein – aber nein, stattdessen nur der schrille Weckruf der Allgemeinheit in Form eines blassroten Einzahlungsscheins!

Überhaupt scheint es in Geldangelegenheiten nur zwei Farbnuancen zu geben: tiefrot und tiefschwarz. Irgendwie konfus, stehen diese Farben doch für ganz andere Werte wie Leidenschaft, Gefahr und Tod. Seltsam auch, dass es für eine ausgeglichene Rechnung eine schwarze Null gibt und der Gewinn keinen grünen Anstrich hat, wo er doch so hoffnungsvoll wäre. Speziell bunt gehts aber jeweils bei den Gemeindeversammlungen ab, wenn mit Steuerfüssen jongliert und Schulden in die rhetorische Waagschale geworfen werden.

So richtig poppig wirds immer dann, wenn die eine Interessensgruppierung der anderen das Unwort «Begehrlichkeit» um die Ohren schlägt. Als ob diese Wesen nicht auch begehren würden! Wurde ihnen in ihrer Doppelhelix etwa ein besonderes Anti-Begehrlichkeits-Gen eingesetzt? Zu begehren und begehrt zu werden, ist den Menschen doch ureigen! Im monetären Schlagabtausch aber scheint sich dieses Wort plötzlich zum fiesen, milchig-gelben Pickel aufzublähen, der sofort ausgepresst werden muss.

In diesen Momenten lassen wir uns dann leider allzu oft von denen verführen, die ihre hübsch verpackten Eigeninteressen der Menge gleich intravenös einflössen. Dafür wird gerne der Sparfuchs in die Runde geschickt und wir, die Duckmäuse, kriechen der Mogelpackung bedingungslos hörig auf den Leim. Dem Irrglauben verfallen, dem Glück so ein Spürchen näher zu kommen, entscheiden wir dann vollends geblendet nur noch mit dem eigenen Geldbeutel.

Stimmt uns die Aussicht auf mehr Geld denn wirklich glücklicher? Forscher haben bei

einem Langzeit-Experiment mit Teenagern Gegenteiliges festgestellt: Bei den Menschen, die ihr Geld verschenkten, machte sich über die Zeit eine heitere Stimmung breit. Dahingegen wiesen diejenigen Depressionen auf, die zur Realisierung ihrer Träume das Geld behielten. Ist doch eigenartig, dass wir diesen gesellschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr Beachtung schenken, oder?

Wenn also in Ihrer Gemeinde das Steuerbarometer sich ein bisschen nach oben bewegt oder sich Investitionen anbahnen, sehen Sie bitte nicht gleich rot. Versuchen Sie, den Wert Ihrer Teilhabe zu erkennen, beschauen Sie es ein wenig als Geschenk an die Gemeinschaft. Und lassen Sie sich ja nicht von der rosaroten Dopamin-Wolke die Sicht vernebeln! Der gesellschaftliche und technische Wandel geht uns alle an. Wir müssen uns zusammen weiterentwickeln und in Bewegung bleiben, wollen wir nicht bloss zu Schlafgemeinden verkümmern – das sollten wir uns wert sein!