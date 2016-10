Ein Anwohner hatte kurz nach drei Uhr am Donnerstagmorgen verdächtige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Zur Fahndung wurden mehrere Patrouillen ausgesandt. Eine Viertelstunde nach Fahndungsbeginn fiel einer Patrouille in der Nähe ein Auto mit deutschen Kontrollschildern auf.

Noch bevor die beiden Insassen aussteigen konnten, wurden sie festgenommen. Es handelt sich um zwei Rumänen im Alter von 29 und 35 Jahren ohne Wohnsitz in der Schweiz. Bei der Festnahme hatten sie viel Notengeld in den Taschen und wussten ihre Anwesenheit in Endingen nicht plausibel zu begründen, wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab.

Wie sich zeigte, fehlten bei der Tankstelle mehrere hundert Franken Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken.

Wahrscheinlich auf das Konto der gleichen Täterschaft geht ein Notenautomaten-Aufbruch bei einer Tankstelle in Kirchdorf. Dort war die Täterschaft ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag am Werk. Diese erbeutete mehrere hundert Franken Bargeld und richtete einen Sachschaden von rund 20'000 Franken an.